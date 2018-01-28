رئيس بولندا يتعهد بمراجعة تشريع يتعلق بـ "المحرقة اليهودية"

رام الله - دنيا الوطن

تعهد الرئيس البولندي، أندريه دودا، بإجراء مراجعة لتشريع جديد يتعلق بالمحرقة، وبتعريف معسكرات الموت النازية، بعدما أثار الإجراء أزمة دبلوماسية مع إسرائيل.



والجمعة، أقر البرلمان البولندي الذي يهيمن عليه اليمينيون مشروع قانون، يقضي بمعاقبة أي شخص يشير إلى أن معسكرات الموت الألمانية النازية، كانت بولندية بغرامة أو بالسجن لمدة ثلاثة أعوام، وفق ما أوردت صحيفة (القدس) المحلية.



ولا يزال على مجلس الشيوخ إقرار القانون، الذي سيطبق على البولنديين والأجانب على السواء قبل أن يوقعه الرئيس.



لكن الرئيس البولندي، أعلن في بيان اليوم الأحد، أنه سيجري تقييمه "النهائي للأحكام القانونية الإجرائية بعد استكمال عمل البرلمان، والتحليل الدقيق للشكل النهائي للقانون".



ويتضمن مشروع القانون بنداً يطبق عقوبة الغرامة أو السجن على أي شخص ينسب "المسؤولية أو جزء من المسؤولية إلى الأمة أو الدولة البولندية فيما يتعلق بالجرائم التي ارتكبت من قبل الرايخ الثالث في ألمانيا، أو غيرها من الجرائم ضد الإنسانية والسلام وجرائم الحرب".



وأوضحت سفيرة إسرائيل في وارسو آنا عزاري لوكالة (باب) الإخبارية البولندية، أن بلادها ترى أن هذا البند قد يفتح الباب لملاحقة الناجين من المحرقة إثر إدلائهم بشهاداتهم في حال ارتبطت بتورط البولنديين في جرائم حرب.



وأكدت، أنه في حين ترفض الحكومة الإسرائيلية التشريع إلا أنها "تدرك" هوية الجهة التي بنت معسكرات موت على غرار (أوشفيتز) و"هي ليست بولندا".



وفي إشارة واضحة إلى المخاوف التي أعربت عنها عزاري، قال دودا "لدى جميع الأشخاص الذين تشير ذاكرتهم الشخصية أو بحثهم التاريخي إلى حقيقة الجرائم والتصرف المعيب الذي حصل في الماضي بمشاركة بولنديين، الحق" في التعبير عن ذلك.



واستدعت إسرائيل اليوم الأحد القائم بالأعمال البولندي لديها؛ للإعراب عن قلقها حيال القانون المذكور.



وخسرت بولندا خلال احتلالها من قبل ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية ستة ملايين من مواطنيها، بينهم ثلاثة ملايين يهودي في المحرقة.



ويطلب المسؤولون البولنديون بشكل مستمر من السياسيين والإعلام العالمي التصحيح عند وصف معسكرات الموت بأنها "بولندية"، مثل (اوشيفتز) الذي أقامه الالمان في بولندا خلال فترة الاحتلال.