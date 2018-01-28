الأعرج يبحث مع مركز تطوير الإعلام ومعهد أريج تفعيل المساءلة المجتمعية

الأعرج يبحث مع مركز تطوير الإعلام ومعهد أريج تفعيل المساءلة المجتمعية
جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
بحث وزير الحكم المحلي حسين الأعرج، مع مدير عام معهد الأبحاث التطبيقية- القدس "أريج" جاد اسحق، اليوم الأحد، آليات تفعيل المساءلة المجتمعية، وذلك بحضور وكيل الوزارة محمد حسن جبارين، وطواقم المعهد.

وتطرق اللقاء إلى أهمية موضوع موازنة المواطن، والتي تلخص التوجهات والسياسات للسنة القادمة، وتحدد وجهات الصرف والتي تكون معبرة عنها بالأرقام، وتمكن المواطن من التعرف على كيفية توزيع النفقات والإيرادات المحصلة، وبالتالي تسهيل متابعة الإنفاق، الأمر الذي من شأنه أن يعزز دور المواطنين في المساءلة الإيجابية الفاعلة.

وأكد الطرفان على ضرورة العمل على تعميم تجربة موازنة المواطن على كافة الهيئات المحلية من أجل تحقيق المزيد من الشفافية.

وفي سياق متصل، التقى الأعرج، مع أسرة مركز تطوير الإعلام في جامعة بيرزيت، بحضور مدير عام العلاقات العامة والإعلام صايل حنون.

وبحث الطرفان آليات تفعيل التعاون والتنسيق المشترك، وتعزيز الاهتمام بقضايا قطاع الحكم المحلي إعلامياً، وتسليط الضوء على الإنجازات والتحديات التي تواجه القطاع، والهيئات المحلية بشكل عام.

وأبدى الأعرج استعداد الوزارة للتعاون الكامل مع المركز في العديد من المواضيع المتعلقة بدور الهيئات المحلية واهتماماتها، وتفعيل المساءلة المجتمعية، وتدريب طواقم الهيئات المحلية على مواكبة التطور الإعلامي، بالإضافة إلى التركيز على قضايا النوع الاجتماعي، والتنمية الاقتصادية المحلية، وغيرها من المواضيع المهمة.

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