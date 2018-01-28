الكنيست الإسرائيلي يناقش قانوناً يحظر تبادلاً للأسرى مقابل جثث الجنود

رام الله - دنيا الوطن

ناقش الكنيست الإسرائيلي، اليوم الأحد، اقتراح قانون جديد يقضي بحظر الإفراج عن الأسرى، مقابل جثث الجنود الإسرائيليين المحتجزين في غزة.



وحسب موقع (إسرائيل ديفنس)، فإنه إذا ما تمت المصادقة على هذا القانون بالقراءات الثلاثة في الكنيست، فإن الحديث يدور عن إفشال لجميع جهود الحكومة الإسرائيلية التي تبذلها للتفاوض من أجل الإفراج عن الجنود المحتجزين لدى حركة حماس في غزة.



ووفقاً للقانون، فإنه بمقدور حكومة الاحتلال الإفراج عن عشرة أسرى فقط، وبشرط ألا تكون أيديهم "ملطخة بالدماء"، في إطار المفاوضات مع أي فصيل فلسطيني، بحسب ما أورده موقع (عكا) للشؤون الإسرائيلية.