بسبب "مطاردة الساحرات".. نتنياهو وزوجته غاضبان

بسبب "مطاردة الساحرات".. نتنياهو وزوجته غاضبان
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أثار تسجيل يعود لزوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي سارة نتنياهو، انتقادات واسعة، وذلك بعد أن ظهرت، وهي تصب جام غضبها على أحد المساعدين.

وتقول سارة نتنياهو بصوت مسموع، إن "عمود شائعات" كتب عنها لم يذكر مؤهلاتها التعليمية، وأخذت تصرخ: "أنا إمرأة 
متعلمة، عالمة نفس، بكالوريوس، ماجستير"، وفق ما أورد موقع (سكاي نيوز عربية).

وقامت قنوات التلفزيون الإسرائيلية، ببث التسجيل الذي يعود لعام 2009، الأحد، ليتجدد الانتقاد لسارة التي راكمت سجلاً سيئاً في الشجار مع الموظفين، والتدخل في شؤون الدولة.

من ناحيته، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على موقع (فيسبوك) إن التسجيلات "جزء من مطاردة ساحرات مسعورة وعنيفة تستعر ضد عائلتي".

وفي الشهر الماضي، ظهر تسجيل مصور لابن نتنياهو البالغ من العمر (26 عاماً) العاطل عن العمل، وهو يرتاد نوادي التعري مع رفاقه الأغنياء على حساب دافعي الضرائب.

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