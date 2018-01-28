أردوغان: خسرنا سبعة جنود خلال عملية عفرين بسوريا

أردوغان: خسرنا سبعة جنود خلال عملية عفرين بسوريا
رجب طيب أردوغان
رام الله - دنيا الوطن
أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، أن 20 شخصاً لقوا مصرعهم في العملية العسكرية بعفرين حتى الآن، لافتاً إلى أن سبعة منهم من الجيش التركي والبقية من الجيش السوري الحر.

وأدلى أردوغان بتصريحه، في لقاء مع أنصار حزب العدالة والتنمية في مدينة أماسيا، شمالي البلاد يوم الأحد، وفق ما أورد موقع (سكاي نيوز عربية).

واستمرت، الأحد، لليوم التاسع على التوالي، عمليات القصف المدفعي والجوي التركي على بلدات وقرى منطقة عفرين، شمالي غرب سوريا على مختلف المحاور، دون تحقيق تقدم كبير للقوات التركية.

وسيطر الجيش التركي وفصائل الجيش السوري الحر، على جبل قيزقلى المطل على جنديرس في منطقة عفرين شمالي حلب، بعد معارك مع وحدات حماية الشعب الكردية في المنطقة.

وشنّت مقاتلات تركية غارات جوية على مواقع عديدة لوحدات حماية الشعب الكردية التي تسيطر على عفرين.

كما أفادت مصادر عسكرية في الجيش السوري الحر، لـ (سكاي نيوز) عربية، باستمرار الاشتباكات بين فصائل الجيش الحر مدعومة بالجيش التركي، ووحدات حماية الشعب الكردية على محور جبل برصايا قرب مدينة إعزاز شمال حلب.

وأضافت المصادر نفسها، أن الاشتباكات تجدّدت الأحد في عدة نقاط بالريف الشمالي والغربي لناحية عفرين، وذلك في محاولة من القوات التركية لتحقيق مزيد من التقدم.

ويسعى الجيش التركي، الذي يدعم فصائل من المعارضة السورية، إلى إخراج المقاتلين الأكراد من عفرين، بحجة أنهم مرتبطون بحزب العمال الكردستاني.

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