برلماني مصري يتعهد بمفاجأة في السباق الرئاسي لانتخابات 2018

رام الله - دنيا الوطن

تعهد عضو مجلس النواب المصري، الإعلامي مصطفى بكري، بأن يشهد غداً الاثنين مفاجأة في انتخابات الرئاسة المصرية، تتمثل بترشح سياسي حزبي للسباق الرئاسي، ليكون منافساً للرئيس الحالي، عبد الفتاح السيسي.



وقال بكري، في تغريدة له على (تويتر): "كما قلت سابقاً لن يكون السيسي مرشحاً وحيداً في الانتخابات الرئاسية المقبلة، غداً سيكون هناك مرشح حزبي مفاجأة"، وفق ما أورد موقع (روسيا اليوم).



وأضاف بكري، أن هذا السياسي الحزبي، الذي لم يكشف عن هويته، "سوف يتقدم بأوراقه وتزكياته كاملة كمرشح منافس للسيسي".