الإعلام العبري: اعتقال فلسطيني والبحث عن آخر بزعم التسلل لمستوطنة (إيتمار)

صورة الفلسطيني الذي تم اعتقاله قرب ايتمار

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الأحد، فلسطينياً قرب مستوطنة (إيتمار) القريبة من قرية عورتا قضاء نابلس، بحسب ما جاء على موقع صحيفة (معاريف) العبرية.وفي السياق، ادعت الصحيفة ذاتها، أنه يجري البحث عن فلسطيني آخر تسلل إلى المستوطنة متخفياً بزي قوات الجيش.بدوره، أكد موقع (سروجيم) العبري، أن هناك تعليمات لسكان المستوطنة بالبقاء داخل المنازل، لافتاً إلى أن جيش الاحتلال يجري عمليات تمشيط وبحث عن فلسطيني تسلل داخل المستوطنة.هذا، واستدعى جيش الاحتلال قوات كبيرة إلى المستوطنة بحثاً عن فلسطيني تسلل إليها، بحسب زعم القناة 20 العبرية.المتحدث باسم جيش الاحتلال قال زاعماً: "حددت قوات الاحتلال فلسطينييْن يرتديان الزي العسكري الإسرائيلي حاولا التسلل إلى مستوطنة (إيتمار)، وتم اعتقال أحدهما، وتجري القوات عمليات بحث عن فلسطيني آخر في المنطقة".