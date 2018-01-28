اعتقال شاب بزعم زراعة عبوة في طريق قوات الاحتلال ببيت لحم

اعتقال شاب بزعم زراعة عبوة في طريق قوات الاحتلال ببيت لحم
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال، شاباً فلسطينياً (27 عاما) من بلدة الخضر، بزعم أنه زرع عبوة في طريق قوات الاحتلال قرب بلدة حوسان في منطقة غوش عتصيون غرب بيت لحم، بحسب ما أعلنته القناة السابعة العبرية مساء اليوم الأحد.

بدورها، قالت صحيفة (معاريف) العبرية زاعمة: "الجيش احبط هجوما كبيرا في بيت لحم، حيث اعتقل جهاز الامن العام (الشاباك) يوم الخميس الماضي، شابا فلسطينيا تورط بزراعة عبوة ناسفة شديدة الانفجار في 15 حزيران/يونيو 2017 قرب غوش عتصيون).

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