التربية تستكمل إعادة 1200 موظف إلى عملهم في غزة

رام الله - دنيا الوطن

أعلن وزير التربية والتعليم العالي د. صبري صيدم عن استكمال إعادة ما يزيد عن الـ 1200 موظف وموظفة إلى عملهم في القطاع التربوي في غزة.



وأشار الوزير إلى أنه جرى بمقر الوزارة بغزة، اليوم، تسليم مهام العمل لـ 500 من المعلمين، وأيضاً تم إعادة 10 موظفين إداريين لعملهم بمقر الوزارة في القطاع، وإعادة مدير تربية خانيونس عبد الرحيم الفرا إلى موقعه.



وجدد صيدم تأكيده على أن هذه العملية جاءت في إطار المساعي الحثيثة التي تقوم بها الوزارة في سبيل الحفاظ على وحدوية العمل التربوي، وإيلاء كل الاهتمام بالقطاع التعليمي في غزة، وضمان النهوض به؛ الأمر الذي سينعكس إيجابياً على منظومة التعليم بشكل شمولي، وسيسهم في الوصول إلى مخرجات تدعم المنطلقات التطويرية والبرامج النوعية المنفذة في شقي الوطن، مشيداً بدور جميع الأطراف في التعامل بروح وفاقية وإيجابية حرصاً على المسيرة التربوية ونجاح المصالحة.