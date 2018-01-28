الاغا: يجب توفير صندوق خاص لتغطية اي نقص في (أونروا)

رام الله - دنيا الوطن

قال رئيس دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير زكريا الأغا إن الإجتماع الطارئ الذي عقد الأسبوع الماضي للجنة الإستشارية لوكالة الأونروا، توجه بتوصيات أهمها الطلب من الأمين العام عقد إجتماع على مستوى عالي لبحث أزمة المساعدات الأمريكية للوكالة.



وأضاف الآغا في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية ظهر اليوم الاحد أن الإجتماع طلب من الدول المعنية بحث مشكلة تقليص المساعدات الأمريكية للأونروا، والعمل على إيجاد ميزانية واضحة للوكالة.



وأفاد الأغا أنه يجب أن يتوفر صندوق خاص من قبل جمعية الأمم المتحدة لتغطية أي نقص في موازنة الوكالة.