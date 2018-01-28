مصطفى: مؤتمر اسطنبول بشأن القدس يأتي ضمن الجهود المستمرة تجاه المدينة

رام الله - دنيا الوطن

أكد الدكتور فايد مصطفى سفير فلسطين في أنقرة أن المؤتمر الدولي الخاص بالقدس والذي سيفتتح أعماله غدا في اسطنبول بمشاركة أكثر من 20 دولة اسلامية يأتي في اطار تكاتف الجهود وتسليط الضوء على تداعيات قرار ترامب والانتهاكات المستمرة في القدس المحتلة.



وقال مصطفى في حديث لإذاعة"صوت فلسطين"الرسمية ظهر اليوم الاحد إن المطلوب من الدول المشاركة في هذا المؤتمر أن تترجم مواقفها تجاه القدس وأن تمارس ضغوطات وعقوبات على حكومة الاحتلال على جرائمها وانتهاكاتها.