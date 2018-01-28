الشامي: قرار الدنمارك بمنع الاستثمار بالمستوطنات يأتي تطبيقا لقرار مجس الامن

رام الله - دنيا الوطن

أكد مفيد الشامي سفير فلسطين لدى الدنمارك ان قرار البرلمان الدنماركي بمنع الاستثمار في المستوطنات الاسرائيلية في الضفة والقدس المحتلة ياتي تطبيقا لقرار مجلس الامن الاخير بخصوص الاستيطان.



وبين الشامي لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية ظهر اليوم الاحد ان الدنمارك هي الدولة الاولى التي طبقت القرار 2334 الخاص بالاستيطان واعتبرت ان أي استثمار في المستوطنات في الضفة والقدس غير مقبول ويعتبر مخالفاً للقوانين التي يسنها المشرّع الدنماركي .



واضاف الشامي ان القرار صدر بتصويت الاغلبية في البرلمان الدنماركي حيث صوتت ثمانية احزاب لصالحه فيما صوت حزب يميني ضد القرار .