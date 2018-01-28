الشامي: قرار الدنمارك بمنع الاستثمار بالمستوطنات يأتي تطبيقا لقرار مجس الامن

الشامي: قرار الدنمارك بمنع الاستثمار بالمستوطنات يأتي تطبيقا لقرار مجس الامن
رام الله - دنيا الوطن
أكد مفيد الشامي سفير فلسطين لدى الدنمارك ان قرار البرلمان الدنماركي بمنع الاستثمار في المستوطنات الاسرائيلية في الضفة والقدس المحتلة ياتي تطبيقا لقرار مجلس الامن الاخير بخصوص الاستيطان.

وبين الشامي لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية ظهر اليوم الاحد  ان الدنمارك هي الدولة الاولى التي طبقت القرار 2334 الخاص بالاستيطان واعتبرت ان أي استثمار في المستوطنات في الضفة والقدس غير مقبول ويعتبر مخالفاً للقوانين التي يسنها المشرّع الدنماركي .

واضاف الشامي ان القرار صدر بتصويت الاغلبية في البرلمان الدنماركي حيث صوتت ثمانية احزاب لصالحه فيما صوت حزب يميني ضد القرار .

أخبار ذات صلة

في زيارة رسمية للأردن.. الرئيس عباس يلتقي الملك عبد الله غداً

في زيارة رسمية للأردن.. الرئيس عباس يلتقي الملك عبد الله غداً

الأعرج يبحث مع مركز تطوير الإعلام ومعهد أريج تفعيل المساءلة المجتمعية

الأعرج يبحث مع مركز تطوير الإعلام ومعهد أريج تفعيل المساءلة المجتمعية

الكنيست الإسرائيلي يناقش قانوناً يحظر تبادلاً للأسرى مقابل جثث الجنود

الكنيست الإسرائيلي يناقش قانوناً يحظر تبادلاً للأسرى مقابل جثث الجنود

الإعلام العبري: اعتقال فلسطيني والبحث عن آخر بزعم التسلل لمستوطنة (إيتمار)

الإعلام العبري: اعتقال فلسطيني والبحث عن آخر بزعم التسلل لمستوطنة (إيتمار)

صيدم يصادق على برامج تعليمية جديدة في جامعة الإسراء بغزة

صيدم يصادق على برامج تعليمية جديدة في جامعة الإسراء بغزة

اعتقال شاب بزعم زراعة عبوة في طريق قوات الاحتلال ببيت لحم

اعتقال شاب بزعم زراعة عبوة في طريق قوات الاحتلال ببيت لحم

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

الأعرج يبحث مع مركز تطوير الإعلام ومعهد أريج تفعيل المساءلة المجتمعية

الأعرج يبحث مع مركز تطوير الإعلام ومعهد أريج تفعيل المساءلة المجتمعية

صيدم يصادق على برامج تعليمية جديدة في جامعة الإسراء بغزة

صيدم يصادق على برامج تعليمية جديدة في جامعة الإسراء بغزة

اعتقال شاب بزعم زراعة عبوة في طريق قوات الاحتلال ببيت لحم

اعتقال شاب بزعم زراعة عبوة في طريق قوات الاحتلال ببيت لحم

التربية تستكمل إعادة 1200 موظف إلى عملهم في غزة

التربية تستكمل إعادة 1200 موظف إلى عملهم في غزة

عربي

أردوغان: خسرنا سبعة جنود خلال عملية عفرين بسوريا

أردوغان: خسرنا سبعة جنود خلال عملية عفرين بسوريا

برلماني مصري يتعهد بمفاجأة في السباق الرئاسي لانتخابات 2018

برلماني مصري يتعهد بمفاجأة في السباق الرئاسي لانتخابات 2018

هادي يطالب بوقف إطلاق النار في عدن بشكل فوري

هادي يطالب بوقف إطلاق النار في عدن بشكل فوري

فيديو: إعلامي مصري: محاولات كثيرة لاغتيال الرئيس السيسي

فيديو: إعلامي مصري: محاولات كثيرة لاغتيال الرئيس السيسي

منوعات

ابنة سهير البابلي تكشف أسرار والدتها: هذا مافعله القرآن بها

ابنة سهير البابلي تكشف أسرار والدتها: هذا مافعله القرآن بها

بعد أنباء ارتباطه بشيرين .. شاهد زوجة حسام حبيب الأولى

بعد أنباء ارتباطه بشيرين .. شاهد زوجة حسام حبيب الأولى

يسرا .. جسد ممشوق بلا رياضة

يسرا .. جسد ممشوق بلا رياضة

تغريدة وائل كفوري الأخير تثير رعب جمهوره

تغريدة وائل كفوري الأخير تثير رعب جمهوره