الرجوب يجري لقاءات بتركيا حول "القدس عاصمة الشباب الاسلامي 2018"

الرجوب يجري لقاءات بتركيا حول "القدس عاصمة الشباب الاسلامي 2018"
رام الله - دنيا الوطن
اختتم اللواء جبريل الرجوب، يوم امس، زيارة ناجحة لتركيا، عقد خلالها عددا من اللقاءات المهمة، تمحورت حول برنامج الفعاليات، التي سيتم تنفيذها في اطار اعتماد "القدس عاصمة الشباب الاسلامي لعام 2018 "، بما في ذلك الفعالية الرسمية، المقرر ان تجري في مقر الرئاسة يوم 6 شباط/فبراير المقبل، بحضور وفود تمثل العديد من دول العالم العربي والاسلامي .

واجتمع اللواء الرجوب في اسطنبول مع السيد "الشاد اسكندروف"، رئيس مؤتمر شباب العالم الاسلامي والطاقم المكلف ببرامج عمل فعاليات "القدس عاصمة الشباب الإسلامي"، وناقش كافة التفاصيل الاحتفاليه في الشهر المقبل، بالإضافة الى بقية فقرات البرنامج، الذي سيجري اعتماده حتى نهاية العام الجاري.

واجتمع الرجوب، أيضا، مع وزير السياحة والثقافة التركي، "نعمان كورتولموش"، واطلعه على الوضع في فلسطين والتطورات الاخيرة الخاصة بقضية القدس، واعرب عن امتنان الشعب والقيادة الفلسطينية لجمهورية تركيا على الدعم المقدم للشعب الفلسطيني ومساندة القيادة الفلسطينية في موقفها القاضي بالدفاع عن قضية القدس على ضوء المواقف الاميركيه الأخيرة المنحازة للاحتلال الاسرائيلي.

على صعيد اخر، زار اللواء الرجوب جناح فلسطين في معرض السياحة الدولي، وكان في استقباله وزيرة السياحة والاثار السيدة رولا معايعة.

وواصل الرجوب سلسلة لقاءاته في العاصمة التركية، أنقرة، واجتمع مع وزير الشباب والرياضه التركي "عثمان اشكن باك"، ومع رئيس وكالة التنسيق والتعاون الدولي " تيكا " السيد "سيردار تشام"، وأبدى رغبته بتعزيز العلاقات الثنائية بين الجانبين، واطلعهما على الوضع في فلسطين .

وأشاد الجانب التركي بالنجاحات، التي تحققت في فلسطين لا سيما في السنوات الماضية خصوصاً في الشق المتعلق بالمجال الرياضي، واعربوا عن استعدادهم للقيام بكافة الخطوات المطلوبة، من اجل تعزيز العلاقات مع فلسطين .

يشار الى ان كافة اللقاءات، التي اجراها اللواء الرجوب، حضرها سفير دولة فلسطين لدى الجمهورية التركية، د. فائد مصطفى، وامين عام المجلس الاعلى للشباب والرياضة، الوزير عصام القدومي، ومسؤول العلاقات الدولية في المجلس الاعلى السيد مازن ملوح .

أخبار ذات صلة

في زيارة رسمية للأردن.. الرئيس عباس يلتقي الملك عبد الله غداً

في زيارة رسمية للأردن.. الرئيس عباس يلتقي الملك عبد الله غداً

الأعرج يبحث مع مركز تطوير الإعلام ومعهد أريج تفعيل المساءلة المجتمعية

الأعرج يبحث مع مركز تطوير الإعلام ومعهد أريج تفعيل المساءلة المجتمعية

الكنيست الإسرائيلي يناقش قانوناً يحظر تبادلاً للأسرى مقابل جثث الجنود

الكنيست الإسرائيلي يناقش قانوناً يحظر تبادلاً للأسرى مقابل جثث الجنود

الإعلام العبري: اعتقال فلسطيني والبحث عن آخر بزعم التسلل لمستوطنة (إيتمار)

الإعلام العبري: اعتقال فلسطيني والبحث عن آخر بزعم التسلل لمستوطنة (إيتمار)

صيدم يصادق على برامج تعليمية جديدة في جامعة الإسراء بغزة

صيدم يصادق على برامج تعليمية جديدة في جامعة الإسراء بغزة

اعتقال شاب بزعم زراعة عبوة في طريق قوات الاحتلال ببيت لحم

اعتقال شاب بزعم زراعة عبوة في طريق قوات الاحتلال ببيت لحم

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

الأعرج يبحث مع مركز تطوير الإعلام ومعهد أريج تفعيل المساءلة المجتمعية

الأعرج يبحث مع مركز تطوير الإعلام ومعهد أريج تفعيل المساءلة المجتمعية

صيدم يصادق على برامج تعليمية جديدة في جامعة الإسراء بغزة

صيدم يصادق على برامج تعليمية جديدة في جامعة الإسراء بغزة

اعتقال شاب بزعم زراعة عبوة في طريق قوات الاحتلال ببيت لحم

اعتقال شاب بزعم زراعة عبوة في طريق قوات الاحتلال ببيت لحم

التربية تستكمل إعادة 1200 موظف إلى عملهم في غزة

التربية تستكمل إعادة 1200 موظف إلى عملهم في غزة

عربي

أردوغان: خسرنا سبعة جنود خلال عملية عفرين بسوريا

أردوغان: خسرنا سبعة جنود خلال عملية عفرين بسوريا

برلماني مصري يتعهد بمفاجأة في السباق الرئاسي لانتخابات 2018

برلماني مصري يتعهد بمفاجأة في السباق الرئاسي لانتخابات 2018

هادي يطالب بوقف إطلاق النار في عدن بشكل فوري

هادي يطالب بوقف إطلاق النار في عدن بشكل فوري

فيديو: إعلامي مصري: محاولات كثيرة لاغتيال الرئيس السيسي

فيديو: إعلامي مصري: محاولات كثيرة لاغتيال الرئيس السيسي

منوعات

ابنة سهير البابلي تكشف أسرار والدتها: هذا مافعله القرآن بها

ابنة سهير البابلي تكشف أسرار والدتها: هذا مافعله القرآن بها

بعد أنباء ارتباطه بشيرين .. شاهد زوجة حسام حبيب الأولى

بعد أنباء ارتباطه بشيرين .. شاهد زوجة حسام حبيب الأولى

يسرا .. جسد ممشوق بلا رياضة

يسرا .. جسد ممشوق بلا رياضة

تغريدة وائل كفوري الأخير تثير رعب جمهوره

تغريدة وائل كفوري الأخير تثير رعب جمهوره