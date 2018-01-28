فيديو: الجوجو: تراجع ملحوظ في حالات الزواج في قطاع غزة

فيديو: الجوجو: تراجع ملحوظ في حالات الزواج في قطاع غزة
الدكتور حسن الجوجو رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي في غزة
خاص دنيا الوطن - عبد الله أبو حشيش
رجّحَ رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي، الدكتور حسن الجوجو، انخفاض نسبة الزواج إلى أنه يعود للأوضاع المعيشية والاقتصادية الصعبة التي يمر بها شباب غزة، والذين باتوا بدون أي فرصة عمل أو مأوى، وهذا يتطلب اتخاذ خطوات لدعم هذه الشريحة.

جاء ذلك، خلال مؤتمر صحفي، عقده الجوجو في مدينة غزة مساء اليوم، قدم خلاله شرحاً مفصلاً لحالة النسيج الاجتماعي في المحافظات الجنوبية.

وأكد الجوجو، أن قطاع غزة يمر بحالة صعبة للغاية، حيث بلغت نسبة الفقر والبطالة وقلة الوظائف لدى الشباب من كلا الجنسين إلى درجة عالية، معتبراً أن ذلك مؤشراً خطيراً على حياة المواطنين.

وذكر الجوجو بالأرقام إنجازات القضاء الشرعي بالعام الماضي 2017م ، إذ اعتبر ما قدمه القضاء الشرعي بكافة فروعه إنجازاً كبيراً، والذي بلغ فيه المعاملات الواردة إلى المحاكم الشرعية في القطاع إلى (309136) معاملة مقسمة ما بين دعاوى قضائية والبالغ عددها 12084، ودعاوى تنفيذية وعددها 3499، بينما الزواج بلغ عدده 17367، أما الطلاق فوصل إلى 3255 والحجج 47946 والتوثيقات38381، غير أن معاملات التنفيذ وصلت أعدادها إلى 10843 بجانب المعاملات الأخرى، وعددها 175761 ليصل المجموع الكلي إلى (309136).

وأكد الجوجو، أن أعداد حالات الزواج في قطاع غزة، تراجعت هذا العام عن الماضي بواقع يزيد عن 10%، مشيراً إلى أن نسبة انخفاض حالات الزواج بدأت منذ عام 2015، حيث بلغت معاملات الزواج في العام الماضي 17367 حالة.

أما في عام 2016 فبلغ عدد معاملات الزواج في المحافظات الجنوبية حوالى 19248، معللاً أسباب الانخفاض بأنها نتيجة لسوء الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها غزة.

كما أشار إلى أن القضاء الشرعي قام بإنجاز كافة المعاملات الواردة لديه برغم الإمكانيات القليلة المتوفرة، لكن ما سجله القضاء الشرعي، يعتبر إنجازاً كبيراً على مدار الأعوام السابقة.

فيديو: مؤتمر حسن الجوجو

 

أخبار ذات صلة

في زيارة رسمية للأردن.. الرئيس عباس يلتقي الملك عبد الله غداً

في زيارة رسمية للأردن.. الرئيس عباس يلتقي الملك عبد الله غداً

الأعرج يبحث مع مركز تطوير الإعلام ومعهد أريج تفعيل المساءلة المجتمعية

الأعرج يبحث مع مركز تطوير الإعلام ومعهد أريج تفعيل المساءلة المجتمعية

الكنيست الإسرائيلي يناقش قانوناً يحظر تبادلاً للأسرى مقابل جثث الجنود

الكنيست الإسرائيلي يناقش قانوناً يحظر تبادلاً للأسرى مقابل جثث الجنود

الإعلام العبري: اعتقال فلسطيني والبحث عن آخر بزعم التسلل لمستوطنة (إيتمار)

الإعلام العبري: اعتقال فلسطيني والبحث عن آخر بزعم التسلل لمستوطنة (إيتمار)

صيدم يصادق على برامج تعليمية جديدة في جامعة الإسراء بغزة

صيدم يصادق على برامج تعليمية جديدة في جامعة الإسراء بغزة

اعتقال شاب بزعم زراعة عبوة في طريق قوات الاحتلال ببيت لحم

اعتقال شاب بزعم زراعة عبوة في طريق قوات الاحتلال ببيت لحم

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

الأعرج يبحث مع مركز تطوير الإعلام ومعهد أريج تفعيل المساءلة المجتمعية

الأعرج يبحث مع مركز تطوير الإعلام ومعهد أريج تفعيل المساءلة المجتمعية

صيدم يصادق على برامج تعليمية جديدة في جامعة الإسراء بغزة

صيدم يصادق على برامج تعليمية جديدة في جامعة الإسراء بغزة

اعتقال شاب بزعم زراعة عبوة في طريق قوات الاحتلال ببيت لحم

اعتقال شاب بزعم زراعة عبوة في طريق قوات الاحتلال ببيت لحم

التربية تستكمل إعادة 1200 موظف إلى عملهم في غزة

التربية تستكمل إعادة 1200 موظف إلى عملهم في غزة

عربي

أردوغان: خسرنا سبعة جنود خلال عملية عفرين بسوريا

أردوغان: خسرنا سبعة جنود خلال عملية عفرين بسوريا

برلماني مصري يتعهد بمفاجأة في السباق الرئاسي لانتخابات 2018

برلماني مصري يتعهد بمفاجأة في السباق الرئاسي لانتخابات 2018

هادي يطالب بوقف إطلاق النار في عدن بشكل فوري

هادي يطالب بوقف إطلاق النار في عدن بشكل فوري

فيديو: إعلامي مصري: محاولات كثيرة لاغتيال الرئيس السيسي

فيديو: إعلامي مصري: محاولات كثيرة لاغتيال الرئيس السيسي

منوعات

ابنة سهير البابلي تكشف أسرار والدتها: هذا مافعله القرآن بها

ابنة سهير البابلي تكشف أسرار والدتها: هذا مافعله القرآن بها

بعد أنباء ارتباطه بشيرين .. شاهد زوجة حسام حبيب الأولى

بعد أنباء ارتباطه بشيرين .. شاهد زوجة حسام حبيب الأولى

يسرا .. جسد ممشوق بلا رياضة

يسرا .. جسد ممشوق بلا رياضة

تغريدة وائل كفوري الأخير تثير رعب جمهوره

تغريدة وائل كفوري الأخير تثير رعب جمهوره