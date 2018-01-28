فيديو: الجوجو: تراجع ملحوظ في حالات الزواج في قطاع غزة

فيديو: مؤتمر حسن الجوجو

خاص دنيا الوطن - عبد الله أبو حشيشرجّحَ رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي، الدكتور حسن الجوجو، انخفاض نسبة الزواج إلى أنه يعود للأوضاع المعيشية والاقتصادية الصعبة التي يمر بها شباب غزة، والذين باتوا بدون أي فرصة عمل أو مأوى، وهذا يتطلب اتخاذ خطوات لدعم هذه الشريحة.جاء ذلك، خلال مؤتمر صحفي، عقده الجوجو في مدينة غزة مساء اليوم، قدم خلاله شرحاً مفصلاً لحالة النسيج الاجتماعي في المحافظات الجنوبية.وأكد الجوجو، أن قطاع غزة يمر بحالة صعبة للغاية، حيث بلغت نسبة الفقر والبطالة وقلة الوظائف لدى الشباب من كلا الجنسين إلى درجة عالية، معتبراً أن ذلك مؤشراً خطيراً على حياة المواطنين.وذكر الجوجو بالأرقام إنجازات القضاء الشرعي بالعام الماضي 2017م ، إذ اعتبر ما قدمه القضاء الشرعي بكافة فروعه إنجازاً كبيراً، والذي بلغ فيه المعاملات الواردة إلى المحاكم الشرعية في القطاع إلى (309136) معاملة مقسمة ما بين دعاوى قضائية والبالغ عددها 12084، ودعاوى تنفيذية وعددها 3499، بينما الزواج بلغ عدده 17367، أما الطلاق فوصل إلى 3255 والحجج 47946 والتوثيقات38381، غير أن معاملات التنفيذ وصلت أعدادها إلى 10843 بجانب المعاملات الأخرى، وعددها 175761 ليصل المجموع الكلي إلى (309136).وأكد الجوجو، أن أعداد حالات الزواج في قطاع غزة، تراجعت هذا العام عن الماضي بواقع يزيد عن 10%، مشيراً إلى أن نسبة انخفاض حالات الزواج بدأت منذ عام 2015، حيث بلغت معاملات الزواج في العام الماضي 17367 حالة.أما في عام 2016 فبلغ عدد معاملات الزواج في المحافظات الجنوبية حوالى 19248، معللاً أسباب الانخفاض بأنها نتيجة لسوء الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها غزة.كما أشار إلى أن القضاء الشرعي قام بإنجاز كافة المعاملات الواردة لديه برغم الإمكانيات القليلة المتوفرة، لكن ما سجله القضاء الشرعي، يعتبر إنجازاً كبيراً على مدار الأعوام السابقة.