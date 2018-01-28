هادي يطالب بوقف إطلاق النار في عدن بشكل فوري

هادي يطالب بوقف إطلاق النار في عدن بشكل فوري
الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي
رام الله - دنيا الوطن
طالب الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي اليوم الأحد، إلى وقف إطلاق النار في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن بشكل فوري.

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن أكد أهمية أن يستشعر اليمنيون بمختلف توجهاتهم وانتماءاتهم، المسؤولية الوطنية في توجيه دفة العمل المشترك مع التحالف، لاستكمال تحرير كافة الأراضي اليمنية، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

وقالت قيادة التحالف في بيان لها "يتابع تحالف دعم الشرعية في اليمن، مجمل الأحداث والمستجدات في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، وما يدور من سجال إعلامي في هذا الإطار حول بعض المطالب الشعبية إزاء تقويم بعض الاختلالات في القطاع الحكومي".

ودعا التحالف اليمنيين إلى "عدم إعطاء الفرصة للمتربصين لشق الصف اليمني، أو إشغال اليمنيين عن معركتهم الرئيسية، باعتبار ذلك التزاما سياسيا وإنسانيا وأخلاقيا لا يمكن التراجع عنه، مما يستوجب التفاف كافة المكونات اليمنية وتركيز الجهود سياسيا وعسكريا، وتلافي أي أسباب تؤدي إلى الفرقة والانقسام وتقويض مؤسسات الدولة".

وقد رحبت الحكومة اليمنية بدعوة تحالف دعم الشرعية مؤكدة أهمية عدم حرف بوصلة المعركة الأساسية، في مواجهة المشروع الإيراني في المنطقة.

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