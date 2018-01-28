الرئيس عباس: السلام يتطلب إنشاء آلية دولية تحت إطار الأمم المتحدة

خاص دنيا الوطن

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أهمية رفض كل دول العالم فتح سفارات لها في مدينة القدس، لافتاً إلى أن ذلك يعتبر امتثالاً لمجلس الأمن الدولي.



وأوضح الرئيس عباس، في كلمته بالقمة الأفريقية، أن القدس مدينة محتلة ومهمة للمسلمين والمسيحيين ولا يجب لأحد أن يعمل على أي تغيير في هذه المدينة المقدسة، لافتاً إلى أنه لا يمكن لأي قرار أن يغير وضع القدس.



وأضاف: "قرار ترامب بشأن القدس جعل الولايات المتحدة طرفاً منحازاً لإسرائيل، واستبعدت نفسها من أي عملية سلام"، مشدداً على أن متابعة جهود السلام، تتطلب إنشاء آلية دولية متعددة الأطراف تحت إطار الأمم المتحدة".



وتابع: "سنعمل مع المجتمع الدولي بجانب أشقائنا للوصول إلى الحل الذي نصبو إليه، وإننا نعمل معاً ضد الإرهاب والعنصرية وكافة أشكال التنكيل المختلفة، وذلك يشكل هدفاً مشتركاً للجميع، كما أن هناك إصراراً وجزماً للوصول إلى الحقوق الفلسطينية وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، والحفاظ على القيم الإنسانية".



وأكمل: "والتزاماً منا بالموقف التضامني وبالعلاقات الفلسطينية الإفريقية، نستنكر أي إساءة للدول الإفريقية وشعوبها، ونرفضه لما لأفريقيا وشعوبها المناضلة من إسهامات كبيرة في الحضارة الإنسانية على مر العصور، ونتطلع لليوم الذي نستقبلكم فيه في دولة فلسطين المستقلة".