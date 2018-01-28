معدلات الجريمة بغزة إلى ارتفاع ملحوظ .. واقتصاديون يكشفون السبب

يعاني قطاع غزة من ركود اقتصادي كبير، حيث تكاد تتوقف كل مناحي الحياة الاقتصادية في غزة، ويظهر الشلل التام في حركة الشراء والبيع في شوارع غزة.





ويتساءل الغزيون عن الأفق المستقبلية لواقع اقتصادي يغيب عنه الدعم، مع استمرار الحديث عن تقليصات الولايات المتحدة لـ (أونروا) مما سيتسبب بحرمان أكثر من مليون مواطن من تلقي الخدمات الغذائية والصحية والتعليمية في القطاع.





وقال الدكتور سمير أبو مدللة، استاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر: إن قطاع غزة صُنف في العام 2017 أنه الأسوأ اقتصادياً، حيث بلغت البطالة لأول مرة 46%، وفي الشباب لحوالي 65%.





وأوضح أبو مدللة في حديثه لـ "دنيا الوطن" أن التقليصات الاقتصادية، طالت 12 ألف أسرة فلسطينية عدد أفرادها 65 ألف فرد من المواطنين، الذين أصبحوا يعانون من نقص بالبرنامج الغذائي الذي كان يُقدم إليهم، وبالتالي زادت الفئة فقراً، وسيؤدي لسوء تغذية لدى هذه الأسر، خصوصاً النساء والأطفال.





أما التقليصات الأخرى فهي متعلقة باللاجئين التي ستطال فيما لو بقي التهديد قائماً مليون فرد من مجموع 2 مليون يعيشون في غزة، وبالتالي الولايات المتحدة بتقليصها الدفعة الأولى ما يقارب 65 مليون دولار من مجموع 125 مليون دولار، ستؤثر على خدمات الوكالة، وخصوصاً قطاعات التعليم والصحة والبيئة.





وتنبأ أبو مدللة بعام اقتصادي صعب على غزة، حيث ستزداد حالة المواطنين سوءاً، وستؤدي لأوضاع اقتصادية صعبة، وانعدام التغذية التي ارتفعت إلى 50%.





وأوضح أبو مدللة، أن الخروج من الأزمة الاقتصادية المتفاقمة هو إنهاء حالة الانقسام السياسي الداخلي، ووضع استراتيجية نضالية جديدة وتشكيل جبهة موحدة، وخلق برامج للخريجين، ومطلوب من الحكومة زيادة نفقاتها لغزة، والتوجه للمجتمع الدولي لرفع الحصار.





وختم حديثه: يجب أن يكون لـ (أونروا) دعم مالي دائم من الأمم المتحدة، كما باقي المؤسسات الدولية الأخرى، ويجدد لها كل ثلاث سنوات، وبالتالي الحصول على موازنة دائمة للخروج من كل الأزمات الحالية المتعلقة بـ (أونروا).



