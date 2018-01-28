مؤتمر قانوني في إسرائيل لمواجهة حركات المقاطعة الدولية

رام الله - دنيا الوطن

قالت صحيفة (يديعوت أحرونوت) العبرية، إن مئات رجال القانون في إسرائيل والعالم، سيشاركون في المؤتمر الذي سيعقد، الشهر المقبل في القدس، لصياغة آليات قانونية لمحاربة مبادرات المقاطعة ضد إسرائيل.



وأوضحت الصحيفة، أن هذا هو أول مؤتمر من نوعه، وهو نتيجة للتعاون بين وزارة الشؤون الاستراتيجية، ونقابة المحامين الإسرائيلية، والمنتدى القانوني الدولي.



وأشارت إلى أن المؤتمر، سيكون بمشاركة حوالي 200 محامٍ ورجل قانون من إسرائيل و24 دولة، لافتةً إلى أن المبادرة ولدت بعد أن قرر محامون في العالم، وليس بالضرورة يهوداً، محاربة مقاطعة إسرائيل في بلدانهم، وحاولوا التحالف معاً للحصول على مجموعة متنوعة من الأدوات القانونية للمساعدة في تحسين نضالهم، على حد تعبير الصحيفة.