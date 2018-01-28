مقتل أميركية حاولت دهس رجلي شرطة بولاية مسيسبي

مقتل أميركية حاولت دهس رجلي شرطة بولاية مسيسبي
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قتلت الشرطة الأميركية بالرصاص امرأة، وقالت إنها حاولت دهس رجلي شرطة في مدينة جاكسون بولاية مسيسبي، السبت.

وقد وقع الحادث، عندما تخطت المرأة البالغة من العمر (21 عاماً) إشارة مرور، وحاولت دهس رجلي شرطة بسيارتها، بحسب ما نقلته وكالة (رويترز) عن قناة (دبليو.جيه.تي.في).

وقالت القناة: "إنها حاولت الفرار بسيارتها عندما أوقفتها الشرطة، وعادت بالسيارة إلى الوراء، قبل أن تقودها باتجاه الشرطيين".

وقالت شرطة جاكسون في بيان رسمي: "الواقعة أسفرت عن إطلاق الرصاص على قائدة السيارة، بعد أن حاولت دهس رجلي شرطة"، فيما لم يتوفر المزيد من المعلومات عن الواقعة أو دوافع المنفذة.

فيديو أرشيفي: لقطات مروعة للحظة عملية دهس في ولاية فرجينيا الأمريكية

 

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