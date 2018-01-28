نقابتا العاملين في شركتي (جوال) و(بال تل) تطلقان برنامجاً تدريبياً

رام الله - دنيا الوطن

أطلقت نقابتا العاملين في شركتي (جوال) والاتصالات الفلسطينية (بال تل) في مدينة رام الله، برنامجاً تدريبياً في فن التفاوض الجماعي، وذلك بحضور الأمين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين شاهر سعد، الذي افتتح الورشة بترحيبه وشكره لشبكة التضامن النقابي العالمي (UNI) برئاسة فليب جنكس، الذي يعد من أكبر الداعمين للحركة النقابية في فلسطين، وتتمتع نقابات العاملين في (جوال والاتصالات والمطابع والإعلام والبنوك والتأمين) بعضوية كاملة فيه.



تم ذلك أيضاً، بحضور ومشاركة عبد الله دغلس، رئيس نقابة العاملين في (جوال)، والمشرف على البرنامج، الذي أكد بدوره على أن هذا البرنامج مكرس لتعزيز وتنمية مهارات المفاوضة الجماعية لدى كوادر النقابات المشاركة، وهو تدبير نقابي يندرج ضمن سلسلسة تدابير تدريبية نفذتها النقابتان خلال السنوات الماضية، كان آخرها الشهر الماضي في العاصمة الأردنية عمان.



ومن الجدير ذكره، أن البرنامج التدريبي تواصل على مدار يومين (26- 27 كانون الثاني/ يناير 2018م) في قاعة فندق (السيتي إن) في مدينة البير،ة وفقاً للمحاور التالية:



المحول الأول: تحديد الاحتياج المعرفي الذي يجب أن يلم به العاملون والموظفون في كلتا الشركتين، وماذا لديهم من معلومات، وما الذي يتطلعون لتحقيقه في نهاية الدورة التدريبية.



المحور الثاني: العمل المشترك بين شبكة التضامن النقابي العالمي (UNI ICTS) والمندوبين لتحديد ملامح التفاوض الجماعي القائم، في حال وجوده، وتوسيع قاعدته، بما في ذلك استخدام اتفاقياته الموقعة مع أرباب العمل.



المحور الثالث: كيف يتقدم العاملون في تلك الشركات من خلال نقاباتهم بمطالبهم لأرباب العمل؟ ومع من يتفاوضون؟.



المحور الرابع: الشروط الواجب توفرها في المفاوض النقابي قبل مقابلة الإدارة، ومنها وجود شبكة اتصالات قاعدية قوية وفعالة، ووجود قاعدة سليمة من العلاقات الداخلية بين الأعضاء مبنية على التشاور الديمقراطي.



المحور الخامس: كيفية تحديد الأولويات المستنتجة من نقاش شواغل العمال والموظفين، وتبيان أهمية الحوارات الممنهجة، والاستماع وتقييم قدرات القادة المحتملين الجدد في أماكن العمل.



المحور السادس: كيفية إجراء العملية التشاورية على أفضل وجه من خلال العمل المباشر وجهاً لوجه، لإجراء الاستبيانات أو تنظيم لقاءات غير رسمية، لتجنب الاجتماعات الكبيرة وتمارين وسائط التواصل الاجتماعي.



أخيراً، كيف نتفق على الأشياء؟ وكيف نستمر في الخلاف؟.



حيث حاضر في المتدربين المدربان النقابيان (Anjel) وAlex) Hogback) الذي طلب من المشاركين بادئ ذي بدء، وصف هدفهم من المشاركة في هذا البرنامج، وكذا الفائدة التي يتوقعونها منه، وكيف سيطبقون مخرجات هذا البرنامج؟



وبين أنه يعني ذلك وفقاً لـ (Alex Hogback) "أن نفهم كامل عملية المفاوضة، وتخيل الشىء الأهم الذي يجب التفاوض عليه، وهو أمر مبني على استمزاج آراء العمال ومعرفة احتيجاتهم العملية قبل بدء أي عملية مفاوضة".



وأكد أن هناك فروقاً نسبية بين الطريقة التي يفكر فيها القائد النقابي ومن يمثلهم، ويتفاوض باسمهم، فماذا عليه أن تفعل قبل بدء المفاوضات وخلالها وبعدها، للإمساك من قبل القائد النقابي بناصية الاتفاق على الأشياء؟ إلى جانب الاستمرار في الخلاف.



