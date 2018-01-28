الأوقاف تُقرر عودة 50 موظفاً من القدامى إلى عملهم

الأوقاف تُقرر عودة 50 موظفاً من القدامى إلى عملهم
رام الله - دنيا الوطن
أعلن د. حسن الصيفي وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بغزة، عن عودة 50 موظفاً من الموظفين القدامى، الذين انقطعوا عن العمل إلى أماكن عملهم.

وأوضح د. الصيفي، أن هذا القرار جاء بناء على تعليمات وزير الأوقاف والشوؤن الدينية سماحة الشيخ يوسف ادعيس، وذلك في إطار تعزيز ودعم جهود المصالحة الفلسطينية، مشيراً إلى أنه تم تشكيل لجنة مختصة لدراسة أوضاع الموظفين وتسكينهم في أماكن عملهم المناسبة.

وذكر وكيل وزارة الأوقاف، أن الموظفين المقرر عودتهم هم من فئات المؤذنين، وأذنة المساجد، والأئمة، والمحفظين، وأمناء المكتبات، منوهاً إلى أنه تم توزيعهم لأماكن عملهم السابقة في المساجد حسب المديرية في المحافظة التي يقطنون فيها.

وأكد أنه أصدر تعليماته لجهات الاختصاص بالعمل على إتمام إجراءات عودة الموظفين بكل سهولة ويسر وفق الأصول.

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