انطلاق القمة الأفريقية الـ 30 في أديس أبابا بمشاركة الرئيس



ومن المقرر، تقديم مشروع قرار فلسطيني لاعتماده في القمة، يؤكد الموقف الأفريقي الرافض لإعلان ترامب بشأن القدس والمواقف الداعمة للقضية الفلسطينية، ويتضمن العديد من النقاط المتعلقة بالقدس، وعدم نقل أية سفارة إليها، والاستيطان وضرورة وقفه، وتوفير الحماية الدولية لشعبنا.



وتبحث القمة الأفريقية التي ستستمر ليومين ملفات رئيسة، أبرزها: ملف التطرف والإرهاب بالقارة، وسبل مكافحته، والنزاعات، وعدم الاستقرار في كل من: الصومال، وجنوب السودان، وليبيا.



ومن المقرر، أن تناقش سبل التعاون بين الدول الأطراف، لضمان فاعلية التدابير والإجراءات الخاصة بمنع الفساد، والجرائم ذات الصلة في أفريقيا.





رام الله - دنيا الوطنانطلقت، اليوم الأحد، أعمال القمة الـ 30 للاتحاد الأفريقي في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، بمشاركة رئيس دولة فلسطين محمود عباس، تحت شعار "الانتصار في مكافحة الفساد.. نهج مستدام نحو التحول في أفريقيا".وسيلقي الرئيس عباس خطاباً مهماً أمام القمة، كما سيلتقي عدداً من الرؤساء والمسؤولين الأفارقة على هامشها.