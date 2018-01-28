عريقات: الاعتراف بدولة فلسطين على حدود 1967 المدخل الوحيد للسلام

أكد د. صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن المدخل الوحيد لإرساء دعائم السلام الشامل والعادل والدائم في المنطقة، يتطلب إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتكريس استقلال وسيادة دولة فلسطين، بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران عام 1967، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب دولة إسرائيل.



جاء ذلك، أثناء لقائه مع رئيس وزراء بلجيكا الأسبق أبليو دي روبو، ومبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام نيكولاي ملادنوف، ورئيس بعثة التواجد الدولي المؤقت في مدينة الخليل اللواء أينار جونسين، كل على حده.



وأكد عريقات، بأن قرار الرئيس ترامب بإعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، ونقل سفارة أمريكا من تل أبيب إلى القدس، والقول إنه تم إسقاط ملف القدس من المفاوضات، يعتبر وصفة لتوسيع دائرة العنف والفوضى والتطرف وإراقة الدماء ليس فقط بين الفلسطينيين والإسرائيليين، بل وعلى صعيد منطقة الشرق الأوسط.



وثمن عريقات موقف الإجماع الدولي الرافض لقرارات الرئيس ترامب، والمستندة إلى القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

رام الله - دنيا الوطن