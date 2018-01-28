زملط: الابتزاز المالي الأمريكي لم ولن ينفع

زملط: الابتزاز المالي الأمريكي لم ولن ينفع
رئيس المفوضية العامة لمنظمة التحرير في واشنطن حسام زملط
رام الله - دنيا الوطن
جدد رئيس المفوضية العامة لمنظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، حسام زملط، على رفض القيادة لأي مفاوضات لا تستند لمرجعية واضحة على أساس إنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، مشدداً على أن القدس هي محور القضية الفلسطينية، وقلب أي تسوية سياسية.

وأوضح زملط في تصريح لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الأحد، أنه لم يتم منذ عام 1991 وحتى اليوم التفاوض على المبادئ الراسخة، وهي: إنهاء الاحتلال، وتفكيك الاستعمار والاستيطان، والقدس عاصمة للدولة الفلسطينية، وقضية اللاجئين وتعويضهم، مبيناً أن ما تم خلال 26 عاماً هو الحديث عن إيجاد آليات دولية، لتنفيذ وتطبيق القانون للتفاوض عليها.

وتعقيباً على التهديدات الأمريكية بفرض مزيد من العقوبات على الفلسطينيين، أكد زملط، أن الابتزاز المالي لم ولن ينفع، مشيراً إلى أن القيادة تتعرض لضغوط كثيرة، لكن إذا كان الخيار ما بين المساعدات المالية والحقوق الفلسطينية المشروعة، فإنه لا تفريط بهذه الحقوق.

وفي رده على تسريبات نقلتها وسائل إعلام إسرائيلية بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، طلب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإسراع في إغلاق مكتب منظمة التحرير في واشنطن، أكد زملط أن هذا الأمر جزء من أوهام نتنياهو، ويأتي في إطار التحريض من أجل تصفية كل القضية الفلسطينية.

أخبار ذات صلة

تمهيداً لترحيله.. أمريكا تعتقل رجل أعمال فلسطينياً

تمهيداً لترحيله.. أمريكا تعتقل رجل أعمال فلسطينياً

وفد منظمة (ILO) يزور فلسطين للاطلاع على نظام إدارة العمل

وفد منظمة (ILO) يزور فلسطين للاطلاع على نظام إدارة العمل

نقابتا العاملين في شركتي (جوال) و(بال تل) تطلقان برنامجاً تدريبياً

نقابتا العاملين في شركتي (جوال) و(بال تل) تطلقان برنامجاً تدريبياً

الاحتلال يعتقل تسعة مواطنين من الضّفة

الاحتلال يعتقل تسعة مواطنين من الضّفة

الأوقاف تُقرر عودة 50 موظفاً من القدامى إلى عملهم

الأوقاف تُقرر عودة 50 موظفاً من القدامى إلى عملهم

انطلاق القمة الأفريقية الـ 30 في أديس أبابا بمشاركة الرئيس

انطلاق القمة الأفريقية الـ 30 في أديس أبابا بمشاركة الرئيس

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

وفد منظمة (ILO) يزور فلسطين للاطلاع على نظام إدارة العمل

وفد منظمة (ILO) يزور فلسطين للاطلاع على نظام إدارة العمل

نقابتا العاملين في شركتي (جوال) و(بال تل) تطلقان برنامجاً تدريبياً

نقابتا العاملين في شركتي (جوال) و(بال تل) تطلقان برنامجاً تدريبياً

الاحتلال يعتقل تسعة مواطنين من الضّفة

الاحتلال يعتقل تسعة مواطنين من الضّفة

الأوقاف تُقرر عودة 50 موظفاً من القدامى إلى عملهم

الأوقاف تُقرر عودة 50 موظفاً من القدامى إلى عملهم

عربي

فيديو: إعلامي مصري: محاولات كثيرة لاغتيال الرئيس السيسي

فيديو: إعلامي مصري: محاولات كثيرة لاغتيال الرئيس السيسي

الجزائر: لا ننتج المخدرات ونعرف من ينتجها

الجزائر: لا ننتج المخدرات ونعرف من ينتجها

الجيش الميداني الثالث يشن هجوما واسعا وسط سيناء

الجيش الميداني الثالث يشن هجوما واسعا وسط سيناء

رئيس دولة الإمارات ينعى والدته ويعلن الحداد ثلاثة أيام

رئيس دولة الإمارات ينعى والدته ويعلن الحداد ثلاثة أيام

منوعات

صاحب &#34;لولاكي&#34; يكشف أسراره الصادمة .. وعلاقته بالقذافي

صاحب "لولاكي" يكشف أسراره الصادمة .. وعلاقته بالقذافي

لن تصدقوا أن هذه الشابة هي نجمة عالمية من أصل لبناني

لن تصدقوا أن هذه الشابة هي نجمة عالمية من أصل لبناني

أغرب ردة فعل لأحلام على إطلاق سراح الوليد بن طلال

أغرب ردة فعل لأحلام على إطلاق سراح الوليد بن طلال

بعد صوره المُسربة .. زوجة عمرو دياب تحتضن رجلاً والجمهور: بتغيظه

بعد صوره المُسربة .. زوجة عمرو دياب تحتضن رجلاً والجمهور: بتغيظه