زملط: الابتزاز المالي الأمريكي لم ولن ينفع

رام الله - دنيا الوطن

جدد رئيس المفوضية العامة لمنظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، حسام زملط، على رفض القيادة لأي مفاوضات لا تستند لمرجعية واضحة على أساس إنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، مشدداً على أن القدس هي محور القضية الفلسطينية، وقلب أي تسوية سياسية.



وأوضح زملط في تصريح لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الأحد، أنه لم يتم منذ عام 1991 وحتى اليوم التفاوض على المبادئ الراسخة، وهي: إنهاء الاحتلال، وتفكيك الاستعمار والاستيطان، والقدس عاصمة للدولة الفلسطينية، وقضية اللاجئين وتعويضهم، مبيناً أن ما تم خلال 26 عاماً هو الحديث عن إيجاد آليات دولية، لتنفيذ وتطبيق القانون للتفاوض عليها.



وتعقيباً على التهديدات الأمريكية بفرض مزيد من العقوبات على الفلسطينيين، أكد زملط، أن الابتزاز المالي لم ولن ينفع، مشيراً إلى أن القيادة تتعرض لضغوط كثيرة، لكن إذا كان الخيار ما بين المساعدات المالية والحقوق الفلسطينية المشروعة، فإنه لا تفريط بهذه الحقوق.



وفي رده على تسريبات نقلتها وسائل إعلام إسرائيلية بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، طلب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإسراع في إغلاق مكتب منظمة التحرير في واشنطن، أكد زملط أن هذا الأمر جزء من أوهام نتنياهو، ويأتي في إطار التحريض من أجل تصفية كل القضية الفلسطينية.