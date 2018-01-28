الجزائر: لا ننتج المخدرات ونعرف من ينتجها

الجزائر: لا ننتج المخدرات ونعرف من ينتجها
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير الخارجية الجزائري عبد القادر مساهل إن بلاده ليست منتجة للحشيش أو المخدرات، وإنما الجهة التي تنتج وتتاجر بهما معروفة عند الجميع و"نعلم من يفعل ذلك"، في إشارة واضحة للمغرب.

وأكد عبد القادر مساهل أن جميع تقارير الأمم المتحدة واضحة حول عمليات التهريب والمتاجرة بالمخدرات في العالم، بحسب ما أفادت به صحيفة "الشروق" الجزائرية.

وأفاد مساهل في حوار خص به "راديو فرنسا الدولي" من أديس أبابا، السبت، في رده على سؤال حول "انقطاع" الحوار والتعامل بين الجزائر والمغرب في مجال مكافحة المتاجرة بالمخدرات، بأن الحوار بين البلدين يندرج في إطار الإرادة السياسية لكلا الطرفين.

وعرج قائلا: "الجزائر ليست بلدا منتجا للحشيش أو المخدرات أو شيء آخر من هذا القبيل بل هي ضحية تمرير أطنان من هذه السموم".

وأضاف ممثل الدبلوماسية الجزائرية: "نحن نعمل على أن يحاول كل واحد بالوسائل والإمكانيات التي يتوفر عليها، حتى نحارب هذه الظاهرة من أجل استقرار المنطقة، وعلى كل واحد أن يبذل جهده دون أن تكون هناك جدالات كبيرة، ونحن نعلم من يفعل ماذا ومن هم خلف هذه الأمور والجميع يعرف ذلك دون نقاش".

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