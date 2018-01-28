رأفت: لا دور منفرداً للولايات المتحدة في أي مفاوضات

(أونروا) فإنها تعمل مع إسرائيل على شطب قضية اللاجئين من أي مفاوضات، الأمر الذي لا يمكننا القبول به.



وفي سياق أوسع، أشار رأفت إلى استمرار الحراك السياسي بقيادة السيد الرئيس في مسعى لعقد مؤتمر دولي أو من خلال لجنة دولية لرعاية أي مفاوضات بعيداً عن التفرد الأمريكي.



رام الله - دنيا الوطنقال صالح رأفت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية: إنه بدون أن تتراجع واشنطن عن إعلانها بأن القدس عاصمة لإسرائيل، وعن قرار نقل سفارتها إلى القدس، فإنه لا دور منفرداً للولايات المتحدة في أي مفاوضات، ولن نتعامل مع أي خطة أمريكية لحل الصراع، لأنها أزالت القدس من جدول أي مفاوضات.وأشار رأفت لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية صباح اليوم الأحد إلى أن الولايات المتحدة، ومن خلال تقليص ما تقدمه من أموال لـ