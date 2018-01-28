رأفت: لا دور منفرداً للولايات المتحدة في أي مفاوضات

رأفت: لا دور منفرداً للولايات المتحدة في أي مفاوضات
صالح رأفت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير
رام الله - دنيا الوطن
قال صالح رأفت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية: إنه بدون أن تتراجع واشنطن عن إعلانها بأن القدس عاصمة لإسرائيل، وعن قرار نقل سفارتها إلى القدس، فإنه لا دور منفرداً للولايات المتحدة في أي مفاوضات، ولن نتعامل مع أي خطة أمريكية لحل الصراع، لأنها أزالت القدس من جدول أي مفاوضات.

وأشار رأفت لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية صباح اليوم الأحد إلى أن الولايات المتحدة، ومن خلال تقليص ما تقدمه من أموال لـ 
(أونروا) فإنها تعمل مع إسرائيل على شطب قضية اللاجئين من أي مفاوضات، الأمر الذي لا يمكننا القبول به.

وفي سياق أوسع، أشار رأفت إلى استمرار الحراك السياسي بقيادة السيد الرئيس في مسعى لعقد مؤتمر دولي أو من خلال  لجنة دولية  لرعاية أي مفاوضات بعيداً عن التفرد الأمريكي.

أخبار ذات صلة

وفد منظمة (ILO) يزور فلسطين للاطلاع على نظام إدارة العمل

وفد منظمة (ILO) يزور فلسطين للاطلاع على نظام إدارة العمل

نقابتا العاملين في شركتي (جوال) و(بال تل) تطلقان برنامجاً تدريبياً

نقابتا العاملين في شركتي (جوال) و(بال تل) تطلقان برنامجاً تدريبياً

الاحتلال يعتقل تسعة مواطنين من الضّفة

الاحتلال يعتقل تسعة مواطنين من الضّفة

الأوقاف تُقرر عودة 50 موظفاً من القدامى إلى عملهم

الأوقاف تُقرر عودة 50 موظفاً من القدامى إلى عملهم

انطلاق القمة الأفريقية الـ 30 في أديس أبابا بمشاركة الرئيس

انطلاق القمة الأفريقية الـ 30 في أديس أبابا بمشاركة الرئيس

عريقات: الاعتراف بدولة فلسطين على حدود 1967 المدخل الوحيد للسلام

عريقات: الاعتراف بدولة فلسطين على حدود 1967 المدخل الوحيد للسلام

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

نقابتا العاملين في شركتي (جوال) و(بال تل) تطلقان برنامجاً تدريبياً

نقابتا العاملين في شركتي (جوال) و(بال تل) تطلقان برنامجاً تدريبياً

الاحتلال يعتقل تسعة مواطنين من الضّفة

الاحتلال يعتقل تسعة مواطنين من الضّفة

الأوقاف تُقرر عودة 50 موظفاً من القدامى إلى عملهم

الأوقاف تُقرر عودة 50 موظفاً من القدامى إلى عملهم

انطلاق القمة الأفريقية الـ 30 في أديس أبابا بمشاركة الرئيس

انطلاق القمة الأفريقية الـ 30 في أديس أبابا بمشاركة الرئيس

عربي

فيديو: إعلامي مصري: محاولات كثيرة لاغتيال الرئيس السيسي

فيديو: إعلامي مصري: محاولات كثيرة لاغتيال الرئيس السيسي

الجزائر: لا ننتج المخدرات ونعرف من ينتجها

الجزائر: لا ننتج المخدرات ونعرف من ينتجها

الجيش الميداني الثالث يشن هجوما واسعا وسط سيناء

الجيش الميداني الثالث يشن هجوما واسعا وسط سيناء

رئيس دولة الإمارات ينعى والدته ويعلن الحداد ثلاثة أيام

رئيس دولة الإمارات ينعى والدته ويعلن الحداد ثلاثة أيام

منوعات

صاحب &#34;لولاكي&#34; يكشف أسراره الصادمة .. وعلاقته بالقذافي

صاحب "لولاكي" يكشف أسراره الصادمة .. وعلاقته بالقذافي

لن تصدقوا أن هذه الشابة هي نجمة عالمية من أصل لبناني

لن تصدقوا أن هذه الشابة هي نجمة عالمية من أصل لبناني

أغرب ردة فعل لأحلام على إطلاق سراح الوليد بن طلال

أغرب ردة فعل لأحلام على إطلاق سراح الوليد بن طلال

بعد صوره المُسربة .. زوجة عمرو دياب تحتضن رجلاً والجمهور: بتغيظه

بعد صوره المُسربة .. زوجة عمرو دياب تحتضن رجلاً والجمهور: بتغيظه