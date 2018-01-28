الليكود سيطرح على الكنيست قانون ضم الضفة الغربية

رام الله - دنيا الوطن

قالت صحيفة (يديعوت أحرونوت) العبرية، إن أعضاء من حزب الليكود الإسرائيلي، سيطرحون على الكنيست مشروع قانون ضم الضفة الغربية.



وأوضحت الصحيفة، اليوم الأحد، أن مشروع القانون الذي سيتم طرحه، سيكون مشابهاً تماماً للصيغة التي وافقت عليها اللجنة المركزية لحزب (الليكود) منذ أسابيع بالموافقة على ضم الضفة للسيطرة الإسرائيلية، وفق ما أوردت صحيفة (القدس) المحلية.



وأضافت، أن عضو الكنيست عن حزب (الليكود) يؤاف كيش سيقدم مشروع القانون لاستغلال فرصة الخلافات الكبيرة بين الإدارة الأميركية والفلسطينيين؛ لتمرير مثل هذه المشاريع المهمة.



وحسب الصحيفة، فإن أحزاب إسرائيلية مختلفة، ستعقد مؤتمراً قريباً تحت عنوان "نصنع التاريخ سويا، نتوحد من أجل السيادة"؛ بهدف الضغط على أعضاء الكنيست للموافقة على مشروع القانون.