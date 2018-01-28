الاحتلال يواصل حصار العيسوية ويعتدي ويعتقل عدداً من أبنائها

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، إغلاق المداخل الرئيسية لبلدة العيسوية في مدينة القدس المحتلة، منذ مساء أمس، في الوقت الذي واصلت فيه اعتداءاتها على المواطنين، واعتقال 3 منهم.





وقالت مصادر محلية في القدس، إن قوات الاحتلال، أغلقت وبصورة مفاجئة ليلة أمس مداخل العيسوية، بوضع دوريات عسكرية وسط الشوارع، فيما احتج السكان، واعتصموا بالقرب من حواجز الاحتلال، رغم الأجواء الباردة، ووصفوا ما يحصل في بلدتهم بالعقاب الجماعي، الذي تفرضه سلطات الاحتلال على السكان، بسبب المواجهات المتواصلة في البلدة ضد قواتها.





واعتدى جنود الاحتلال على جميع أفراد عائلة صلاح الشيخ محمود، عقب دهم منزلها في العيسوية، واعتقلوا الشاب محمد صلاح محمود.





كما اعتدى جنود الاحتلال على الطفل سيف الدين مهند عبيد (9 سنوات)، وتم نقله إلى المستشفى.





وكان الاحتلال، اعتقل ليلة أمس عضو لجنة المتابعة في البلدة محمد أبو الحمص، في حين اعتقلت فجر اليوم الأحد المواطن يوسف فروخ.

رام الله - دنيا الوطن