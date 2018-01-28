الرئيس الألماني: التفاوض يجب أن يكون على أساس حل الدولتين

رام الله - دنيا الوطن

شدد الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، في حوار مع صحيفة (الغد) الأردنية، على ضرورة الحفاظ على وضع الأماكن المقدسة بالمنطقة، والتفاوض حول الوضع النهائي للقدس داخل إطار حل الدولتين.



وأكد شتاينماير الذي يزور الأردن حالياً، للصحيفة: "أعتقد أن هناك أسباباً وجيهة جداً للتشكيك في نظرية، أن الاعتراف الأحادي بالقدس عاصمةً لإسرائيل من شأنه، أن يساهم في ترسيخ السلام في الشرق الأوسط".



وأوضح: "الموقف الألماني تجاه هذه القضية معروف، ومن أركان هذا الموقف، ضرورة الحفاظ على وضع الأماكن المقدسة والتفاوض حول الوضع النهائي للقدس داخل إطار حل الدولتين".



ووصف الرئيس الألماني العلاقات الألمانية الأردنية بأنها "تتمتع بقرب غير مسبوق"، مشيراً إلى أن ألمانيا تدعم الأردن حالياً بأكثر من مليار يورو.