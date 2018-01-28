أربعة أسرى يدخلون أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال

أربعة أسرى يدخلون أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال
رام الله - دنيا الوطن
أفادت إذاعة صوت الأسرى أن أربعة أسرى من القدس والضفة وقطاع غزة، يدخلون اليوم 28 كانون الثاني/ يناير أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال، وهم:

الأسير وليد إبراهيم خميس الحج من مدينة رام الله، المحكوم بالسجن 23 عامًا، ومعتقل منذ عام 2003، وأمضى 15 عامًا في السجون.

والأسير حسام زهدي داوود شاهين (31 عامًا) من القدس المحتلة المحكوم بالسجن 22 عامًا ومعتقل منذ عام 2004، وأمضى 14 عامًا في السجون.

والأسير شريف سليمان فريد رداد (35 عامًا) من مدينة طولكرم المحكوم بالسجن 17 عامًا، ومعتقل منذ عام 2005، وأمضى 13 عامًا في سجون الاحتلال.

والأسير محمد سالم علي أبو عيدة من مخيم جباليا شمال قطاع غزة المحكوم بالسجن 22 عامًا ومعتقل منذ عام 2005، وأمضى 13 عامًا في سجون الاحتلال، ورزق قبل عام بطفله البكر "أحمد" عن طريق نطفة مهربة.

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