إصدار العدد 21 من نشرة مدينة روابي

إصدار العدد 21 من نشرة مدينة روابي
نشرة روابي
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت مدينة روابي العدد الـ 21 من نشرتها الدوريّة الموسميّة، مستعرضة فيها آخر تطوّرات المدينة وأنشطتها بالنص والصورة، حيث تقع النشرة بين 42 صفحة بكل من اللغتين العربية والإنجليزية.

وتنوّعت موضوعات المجلّة، تاركة المجال للقارئ أن يأخذ جولة في مدينة روابي بين نصوصِها وصورها، واشتملت على كلمة مؤسس المدينة بشار المصري، ومعيقات الاحتلال التي تمنع شق طريق جديد للمدينة، وزيارات رسميّة فلسطينيّة مثل: زيارة وزير الاتصالات د. علّام موسى، وزير الحكم المحلّي، د. حسين الأعرج، رئيس جهاز الأمن الوقائي زياد هب الريح، وعضو اللجنة المركزّية د. ناصر القدوة، بالإضافة إلى زيارات دوليّة وعربية.

 كما تناولت المواضيع مجالات الاستثمار في المدينة، منصة الرياديين والشركات الناشئة "Connect"، شركة عسل للتكنولوجيا تُملّك عدداً من موظّفيها أسهماً فيها، مؤتمر عالمي للمشاريع التكنولوجية، حفلات مدرّج المدينة التي حققت حضوراً جماهيريّا ضخماً للفنانين الأردني عمر العبد اللات والفلسطيني محمّد عساف، افتتاح المزيد من المحلّات التي تحمل علامات تجاريّة عالميّة في مركز التسوّق كيو سنتر، الأنشطة الترفيهيّة في ساحتها الخارجيّة وقاعة السينما.

كما استعرضت النشرة أحياء المدينة وأحد مطاعمها وإنجازات بلديّتها والمزيد من المواضيع المتنوّعة، كما وثّقت النشرة الزيارات التي شهدتها المدينة من مختلف الفئات جماعة وأفراد على المستويات المحليّة، العربيّة والعالميّة بالأسماء والصور.

يشار إلى أن مدينة روابي تصدر نشرتها الدوريّة الموسميّة ثلاث مرّات خلال العام، حيث تُلخّص فيها الأحداث التي مرّت على المدينة.

لتصفّح النشرة يمكنكم زيارة الرابط التالي:

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