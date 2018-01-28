تيلرسون: بدأنا مع أوروبا العمل على تعديل الاتفاق النووي مع إيران

رام الله - دنيا الوطن

قال وزير الخارجية الأمريكي، ريكس تيلرسون، إن مجموعات عمل مكلفة بإصلاح ما تعتبره بلاده "مثالب في الاتفاق النووي الإيراني"، بدأت بالفعل في عقد اجتماعاتها في محاولة لتحديد نطاق التعديلات المطلوبة، ومدى مشاركة إيران في ذلك.



وأوضح تيلرسون، أنه تمكن من الحصول على دعم من بريطانيا وفرنسا وألمانيا، وكلها دول موقعة على الاتفاق المبرم في 2015، للعمل على تعديل الاتفاق الذي حذر الرئيس دونالد ترامب من أن بلاده ستنسحب منه إذا لم يتم إجراء تعديلات فيه، وفق ما أورد موقع (عرب 48).



وأضاف أن الظلام يصبح حالكاً عادة قبل الفجر، مجموعات العمل بدأت بالفعل في الاجتماع في محاولة للاتفاق على المبادئ، وعلى نطاق ما نحاول معالجته، وأيضا مدى إشراك إيران في المناقشات الرامية إلى معالجة تلك القضايا.



وكفل الاتفاق النووي، تخفيف عقوبات دولية كانت مفروضة على إيران، وتكلفها مليارات الدولارات، مقابل كبح برنامجها النووي.



وتعهد ترامب بوقف رفع العقوبات الأميركية على إيران إذا لم يوافق الأوروبيون على تقوية شروط الاتفاق، بالموافقة على اتفاق ملحق سيحذف عملياً بنوداً تسمح لإيران بأن تستأنف تدريجياً بعض النشاط النووي المتطور، كما يريد ترامب أيضاً فرض قيود أكثر صرامة على برنامج إيران للصواريخ الباليستية.



وقال تيلرسون: إن الاتفاق النووي لا يشكل سوى "جزء صغير" من السياسة الأميركية في الشرق الأوسط، وإن واشنطن قلقة بشكل آني أكثر من قضايا أخرى من بينها دعم إيران للحوثيين في اليمن، وتزويدها جماعات في المنطقة بالأسلحة.