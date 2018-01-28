الرئيس السوري هدد بقصف مطار بن غورين في هذه الحالة

رام الله - دنيا الوطن

قالت صحيفة (معاريف) العبرية، أمس السبت: إن الرئيس السوري بشار الأسد، اتصل بنظيره الروسي فلاديمير بوتين، وبحثا الهجمات الإسرائيلي على سوريا.



وأوضحت الصحيفة، أن الرئيس السوري هدد بمهاجمة مطار بن غوريون بصواريخ سكود، مستنكراً تفجير القواعد ومستودعات الذخيرة وقوافل الأسلحة التي قالت سوريا إنها "شرف وطني".



وأضافت الصحيفة، أن الأسد قال لبوتين، إن شرف سوريا هو قبل كل شيء"، مضيفاً: "إذا قصفت إسرائيل دمشق مرة أخرى فسنطلق صواريخ سكود على مطارها الدولى".



ورداً على ذلك أشارت (معاريف)، إلى أنّ بوتين قال لنظيره السوري، إنه سيناقش هذا الأمر مع إسرائيل.