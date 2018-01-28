القضاء الفرنسي يلاحق وزير الحسابات العامة بتهمة الاغتصاب

رام الله - دنيا الوطن

فتح القضاء الفرنسي التحقيق مجدداً حول تهمة الاغتصاب، مع وزير الحسابات العامة، جيرالد دارمانين، بسبب وقائع حصلت في العام 2009، التي نفاها الوزير بشكل قاطع.



ويأتي قرار المحكمة، بعد رفع المدعية رسالة جديدة تتهم دارمانين بأنه اغتصبها، فيما كانت تطلب المساعدة في قضية قضائية.



وبحسب (روسيا اليوم) قد تقدمت المدعية بشكوى في يونيو/حزيران العام الماضي، ضد الوزير الذي يبلغ من العمر 35 عاماً، الذي بدوره رفع شكوى اتهم فيها المدعية بالافتراء عليه.



وفي 15 كانون الثاني/ يناير، كشف دارمانين، أنه تعرض في ربيع 2017 لتحقيق أولي إثر رسالة اُتهم فيها كما قال "بسوء المعاملة، وتجاوز حدود السلطة وحتى الاغتصاب".



وقد أُغلق هذا التحقيق أولاً في تموز/ يوليو العام الماضي، لأن صاحبة الشكوى (46 عاماً) لم تلب استدعاءات المحققين الذين كانوا يرغبون في استجوابها، إلا أنها أعادت إطلاق التحقيقات هذا الشهر من خلال توجيه رسالة جديدة إلى نيابة باريس.