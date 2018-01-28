رئيس دولة الإمارات ينعى والدته ويعلن الحداد ثلاثة أيام

رام الله - دنيا الوطن

نعى رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، والدته الشيخة حصة بنت محمد آل نهيان، التي وافتها المنية اليوم الأحد.



وبحسب (روسيا اليوم)، فقد قالت وزارة شؤون الرئاسة في بيان لها: "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ينعى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، والدته المغفور لها بإذن الله، الشيخة حصة بنت محمد آل نهيان التي انتقلت إلى جوار ربها اليوم.



وأوضحت وزارة شؤون الرئاسة الإماراتية، أن الحداد الرسمي لمدة ثلاثة أيام.