وفاة عشرات الأطفال بـ (أنفلونزا) موسمية في الولايات المتحدة

رام الله - دنيا الوطن

بلغ عدد الأطفال الذين توفوا بسبب (الأنفلونزا) الموسمية، في الولايات المتحدة 37 طفلاً، بحسب معطيات مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها التابع للحكومة.



وحسب معطيات المركز، فإن (الأنفلونزا) الموسمية، تم تسجيلها في 39 ولاية أمريكية، وكذلك إقليم بورتريكو في جزيرة غوام.



وقال رئيس المركز دين جرنيغان في تصريح صحفي: "نحن نتوقع مزيداً من الوفيات، كما جرى في مواسم أخرى صعبة"، مشيراً إلى أنه خلال سنتي 2014 -2015 توفي 148 طفلاً بسبب (الأنفلونزا) في الولايات المتحدة.



وأوضح جرنيغان، أن ما يحدث الآن شبيه بما وقع قبل ثلاث سنوات، عندما أصيب 34 مليون شخص، موضحاً أن 710 آلاف تم نقلهم إلى المستشفى حينذاك.