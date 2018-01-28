الاحتلال يشن حملة اعتقالات ومداهمات بالضفة

الاحتلال يشن حملة اعتقالات ومداهمات بالضفة
رام الله - دنيا الوطن
شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الأحد، حملة مداهمات واعتقالات في مناطق مختلفة من الضفة الغربية المحتلة، وسط اندلاع مواجهات في أكثر من محور.

وقالت مصادر من قرية بيت ريما شمال غرب رام الله: إن دوريات عسكرية اقتحمت القرية، وتصدى لها عشرات الشبان ورشقوها بالحجارة والزجاجات الحارقة، وأغلقوا الطرقات أمام الدوريات، حيث شهدت القرية مواجهات عنيفة جرى خلالها إطلاق الاحتلال للرصاص الحي والمعدني وقنابل الإنارة.

وأضافت المصادر، أن شاباً أصيب خلال المواجهات برصاصة معدنية بالوجه، ووصفت جراحه بالمستقرة.

وذكرت المصادر، أن الاحتلال اقتحم منازل في القرية، وسلم شباناً تبليغات لمراجعة المخابرات.

وبحسب المصادر، أصيبت دورية عسكرية بزجاجة حارقة بصورة مباشرة، ما أدى إلى اشتعال النار فيها.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم بلدة الهاشمية غرب مدينة جنين، واعتقلت شاباً، وفتشت منزل ذويه.

وقال شهود عيان، إن جنود الاحتلال، اعتقلوا الشاب فرسان جرار خلال مداهمات في بلدة الهاشمية، كما نصبوا حاجزاً عسكرياً على مدخل البلدة.

وكانت قوات الاحتلال نصبت حواجز مفاجئة في أكثر من محور جنوب وغرب مدينة جنين الليلة الماضية.

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