حزب الوفد المصري يعلن عدم خوض الانتخابات الرئاسية

حزب الوفد المصري يعلن عدم خوض الانتخابات الرئاسية
رام الله - دنيا الوطن
 أعلن حزب الوفد المصري عدم تقديم مرشح للانتخابات الرئاسية، وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي لدورة رئاسية ثانية.

وفي مؤتمر صحافي عقده في مقر الحزب بالقاهرة، قال هاني سري الدين، عضو الهيئة العليا للحزب: "بعد مناقشات مستفيضة قررت الهيئة العليا تجديد التأكيد على قرارها السابق بتأييد وانتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية ثانية".

واطلق بعض السياسيين خلال الايام الماضية دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو حزب الوفد الذي يمثّله 35 نائبا في البرلمان المصري، الى تقديم مرشح للانتخابات الرئاسية.

ومن المقرر ان تجرى الدورة الاولى من الانتخابات الرئاسية بين 26 و28 اذار (مارس) 2018، بعد شهر مخصص للحملة الانتخابية.

وبإعلان الوفد عدم خوض السباق الرئاسي تخلو ساحة المنافسة من مرشح قوي امام السيسي والذي قدّم الاسبوع الماضي رسميا اوراق ترشحه لولاية رئاسية ثانية الى الهيئة الوطنية للانتخابات.

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