شكري: مساعٍ للحصول على اعتراف دولي بدولة فلسطين

رام الله - دنيا الوطن

أكد سامح شكري، وزير الخارجية المصري، أن هناك مساعٍ للحصول على اعتراف دولي بدولة فلسطين.



وأوضح شكري في مقابلة متلفزة أمس السبت، أن هناك رفضاً من المجتمع الدولي بالاعتراف بالقدس عاصمة لدولة إسرائيل، بناء على الوضع القانوني الدولي باعتبار القدس محتلة، بحسب ما جاء على موقع وكالة (الأناضول).



وأشار إلى أن هناك مساعٍ تبُذل حاليًا لاستخلاص اعتراف دولي بدولة فلسطينية، والدفع بحل الدولتين، لافتًا أن الاتحاد الأوروبي لديه رغبة في إحلال السلام.



وأوضح شكري، أن هناك فاصلاً بين جهود مصر في عملية السلام، وتعاونها مع السلطة الفلسطينية والشعب الفلسطيني، ومعاهد السلام بين مصر وإسرائيل (1979).



وطالب وزير الخارجية المصري، الولايات المتحدة بتجاوز أزمة القدس، والعودة لقواعد الشرعية الدولية.



وفي السادس من كانون الأول/ ديسمبر 2017، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القدس عاصمة لإسرائيل، والبدء في نقل سفارة بلاده من تل أبيب إليها، وسط رفض وغضب شعبي عالمي واسع.