غداً الاثنين.. إسطنبول تستضيف اجتماعاً دولياً بشأن القدس

رام الله - دنيا الوطن

من المقرر، أن تنظم رئاسة الشؤون الدينية التركية، اجتماعاً دولياً بشأن القدس في مدينة إسطنبول يومي 29 و30 كانون الثاني/ يناير الجاري.



وقال بيان صادر عن رئاسة الشؤون الدينية: "إن الغاية من الاجتماع، هو الدفاع عن قضية القدس، وتأكيد أهميتها في العقيدة الإسلامية، وكذلك تعزيز مشاعر التضامن مع الشعب الفلسطيني".



وأضاف البيان: أنه سيشارك في الاجتماع عشرون دولة من أوروبا وآسيا وأفريقيا، بينها باكستان وإندونيسيا والعراق والأردن وفرنسا وبريطانيا وأذربيجان".



وأشار إلى أن الاجتماع، سيعقد في صالة المؤتمرات التابعة لدائرة الأرشيف العثماني بمنطقة "كاغيت هانة" في إسطنبول.



وذكر أنه من المتوقع، أن يشارك في الاجتماع حوالي 70 باحثاً وعالماً إسلامياً، وأن رئيس الشؤون الدينية التركي علي أرباش، سيشرف على ندوة تعقد على هامش الاجتماع الاثنين المقبل، الساعة 10.00 بالتوقيت المحلي، بعنوان "القدس المسلمة: الهوية الإسلامية للقدس".