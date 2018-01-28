إصابة شاب برصاصة مطاطية خلال مواجهات مع الاحتلال برام الله

إصابة شاب برصاصة مطاطية خلال مواجهات مع الاحتلال برام الله
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أصيب شاب برصاصة معدنية مغلفة بالمطاط في الوجه فجر اليوم الأحد، خلال مواجهات بين المواطنين، وقوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية بيت ريما شمال غرب رام الله.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال، اقتحمت القرية عند منتصف الليلة الماضية، وداهمت عدداً من منازل المواطنين، وسلمت عدداً من الشبان بلاغات لمراجعة مخابراتها، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).

وقالت المصادر: "إن مواجهات اندلعت بين المواطنين، وقوات الاحتلال، عقب اقتحامها القرية، ما أدى إلى إصابة شاب برصاصة مطاطية في الوجه".

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