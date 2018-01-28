نتنياهو يعارض قانون بولندا حول (الهولوكوست)

فيديو أرشيفي: نحو 10 آلاف يهودي يشاركون في مسيرة لإحياء ذكرى ضحايا الهولوكوست في بولندا

رام الله - دنيا الوطنأعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمس السبت، عن معارضته لصياغة قانون بولندي من شأنه تجريم البيانات التي ترجح أن بولندا تحمل مسؤولية الهولوكوست، وقد تعهد باتخاذ إجراء ضد ذلك. وينص القانون، الذي ما زال يحتاج موافقة من مجلس الشيوخ البولندي ورئيس الدولة، على معاقبة استخدام عبارة "معسكرات الموت البولندية" بالسجن لمدة ثلاثة أعوام أو غرامة مالية.وقال نتنياهو في بيان: "إن القانون لا يستند إلى أي قواعد سليمة - أنا أعارضه بشدة .. لا يمكن للمرء تغيير التاريخ ولا يمكن إنكار المحرقة".وقد أصدر نتنياهو تعليماته إلى السفير الإسرائيلي في بولندا للقاء ماتيوش مورافيتشكي رئيس الوزراء البولندي حتى يتمكن من التعبير عن موقفه القوي ضد القانون.ويقول مسؤولون في وارسو إن العبارة المذكورة تشير إلى أن البولنديين يتحملون بعض المسؤولية عن الجرائم التي ارتكبها النازيون على الأراضي البولندية بعد احتلالها في عام 1939، وخاصة ضد اليهود.وعلق الرئيس الاسرائيلي رؤوفن ريفلين ايضا على هذه المسألة قائلا "لا يمكن للمرء أن يزيف التاريخ، ولا يمكن إعادة كتابته، ولا يمكن إخفاء الحقيقة".