خطاب مهم للرئيس عباس غداً أمام قمة الاتحاد الأفريقي

رام الله - دنيا الوطن

وصل رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مساء اليوم السبت، إلى العاصمة الأثيوبية أديس بابا، للمشاركة في قمة الاتحاد الأفريقي في دورتها الثلاثين، التي تنعقد غداً وبعد غد.



وسيلقي الرئيس خطاباً مهماً أمام القمة غداً الأحد، كما سيلتقي عدداً من الرؤساء والمسؤولين الأفارقة على هامشها.



ومن المقرر، تقديم مشروع قرار فلسطيني لاعتماده في القمة، يؤكد الموقف الإفريقي الرافض لإعلان ترامب بشأن القدس والمواقف الداعمة للقضية الفلسطينية، ويتضمن العديد من النقاط المتعلقة بالقدس، وعدم نقل أية سفارة إليها، والاستيطان وضرورة وقفه، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.