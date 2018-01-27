كاتب روسي: "العليا للمفاوضات السورية" ستُضيّع فرصة بمقاطعتها (سوتشي)

رام الله - دنيا الوطن

قال الكاتب السياسي الروسي، يفغيني سيدروف، إنه لا صحة لمقولة: إن "محادثات (سوتشي) بشأن الأزمة السورية ولدت مبتورة" بعد إعلان "الهيئة العليا للمفاوضات" مقاطعتها، موضحاً أن المحادثات سيشارك بها 1600 مشارك، يمثلون مختلف مكونات المجتمع السوري ومنهم المعارضة وغيرها من الفصائل التي وافقت على المشاركة.





وأضاف سيدروف، أن غياب الهيئة العليا قد يضر بمجريات المؤتمر إلا أنه سيعود بالضرر أيضاً على الهيئة نفسها، مشيراً إلى أنه في حالة مشاركة "الهيئة العليا" كان يمكن أن تغتنم "فرصة فريدة" لأن منصات المعارضة كافة وافقت وستحضر، وبالتالي هناك فرصة لعقد لقاءات جانبية مع مكونات الشعب السوري.





وأوضح سيدروف، أن هناك سبل أخرى للتعامل مع نتائج المؤتمر من خلال لقاءات، ستأتي في أعقاب المؤتمر، والتي يمكن أن تشمل "الهيئة العليا"، ورأى أن مشاركة المبعوث الأممي للملف السوري "ستيفان دي مستورا" تضفي الشرعية الدولية على المؤتمر، كما أنها تمثل اعترافاً بشكل غير مباشر بأن منصة (سوتشي) مهمة، وتصب في الجهود الدولية.



