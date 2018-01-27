عشقي لـ"دنيا الوطن": تم الإفراج عن "الوليد بن طلال" ويكشف عن مصير الأموال

ماذا قال الأمير السعودي "الوليد بن طلال" في أول ظهور له منذ إحتجازه؟



أكد الجنرال السعودي المتقاعد أنور عشقي، أنه تم الإفراج مساء اليوم السبت، عن الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال، بعد توصله لتسوية مع السلطات السعودية.وأضاف عشقي لـ"دنيا الوطن": كل المؤشرات، أكدت أنه أفرج عن الوليد بن طلال، رغم أن المملكة العربية السعودية لم تُعلن ذلك بشكل رسمي، موضحًا "أنه تقريبًا تم الإفراج عن كافة الأمراء ورجال الأعمال المعتقلين في فندق (ريتز كارلتون)، وتمت التسوية معهم بشكل نهائي، رغم وجود من أصر على أن يلجأ إلى المحكمة الشرعية، وأعطيت له تلك الفرصة بناءً على طلبه، وسيتم التعامل مع أولئك معاملة المواطنين السعوديين"، على حد تعبيره.وأشار الجنرال السعودي، إلى أن ما جرى من اعتقال ثم تسوية ثم إفراج عن المعتقلين السعوديين، ليس كما يعتقد البعض أنه "ابتراز" لهم، وإنما هو إجراء شرعي وقانوني، مستند إلى قول الله (عز وجل) في القرآن الكريم "فلكم رؤوس أموالكم لا تظلِمون ولا تُظلمُون"، لافتًا إلى أن أموال التسوية، ستوظف في المشاريع التي وضعتها الدولة لخدمة المواطن السعودي.وتابع: الأمير متعب بن عبد الله بن عبد العزيز، دفع مليار دولار، ثم خرج وهو حر الآن، وكذلك الوليد بن إبراهيم مالك قنوات (MBC) خرج بعد تسوية مالية، فلا يمكن لأي دولة تريد أن تتطور والفساد يعشعش فيها.وعن مستقبل المملكة العربية السعودية، بعد انتهاء قضايا هؤلاء الأمراء ورجالات الأعمال، أكد أن مستقبل المملكة سيشهد انتعاشة كبيرة على كافة النواحي "سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا"، مبينًا أن الأمير محمد بن سلمان ولي عهد السعودية، استخدم طريقة القضاء على الفساد من أعلى إلى أسفل، عكس ما كان يحدث في الماضي، عندما كانت تتم محاربة الفساد من أسفل إلى أعلى دون حدوث أية إنجازات تُذكر.