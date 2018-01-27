البردويل: نرحب بزيارة وفد "فتح" لقطاع غزة

رام الله - دنيا الوطن

قال الدكتور صلاح البردويل، عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس): إن حركته ترحب بزيارة أية جهة وأي فلسطيني للقطاع، وذلك تعليقاً على زيارة وفد من حركة فتح لغزة، للاطلاع على حجم معاناة السكان.



وأكد البردويل في تصريحات تلفزيونية، أن وجود هذا الوفد واطلاعه على الوضع الفلسطيني، وحال الشعب، وحجم المأساة هو أمر مهم للغاية، معربًا عن أمله في أن يتمكن الوفد الفتحاوي من الاطلاع بشكل جيد على الواقع المأسوي، وعلى واقع الإجراءات التي تُدار على قطاع غزة.