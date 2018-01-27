فيديو: خبير مصري "سامى عنان رجل أمريكا"

رام الله - دنيا الوطناستنكر هشام الدين فتحي، الخبير الاقتصادي الدولي، ما اسماه "مطامع بعض الشخصيات في هدم الدولة المصري"، مؤكدا أن هناك وجوه قبيحة تطل علينا من حين للآخر من قيادات كبيرة أو شباب.وقال خلال برنامجه (المفهماتي)، مساء اليوم السبت، أن أبناء المؤسسة العسكرية لا يصح أن يخرجوا لتشتيت العقول بسبب أمريكا، قائلاً: "أين كنت يا بتاع الوطن السيد في 24 يناير.. ولماذا اخترت هذا التاريخ للسفر إلى أمريكا .. قول للناس لما سافرت في 24 يناير وقامت ثورة 25 يناير .. وطليت علينا يوم 29 من المطار على مكتب المشير تقوله أمريكا عايزة انقلاب ناعم.. ما كل الناس عارفة إنك رجل أمريكا".وتابع: " إيه معنى إنك تحاول تشوه الإنجازات وتشكك الشعب في جيشه؟ لماذا ولصالح من؟، أنت بلغت السبعين من عمرك وحتى لو كان ضميرك نايم.. آن الأوان وأنت تقترب من لقاء ربنا أن يصحو ضميرك"، وفق تعبيره.وأردف: "لو عندك الشجاعة قول للناس كنت بتعمل إيه من 24 يناير.. لـ29 يناير"، مشددا على أن الشباب مغرر به بسبب بعض من وصفهم لـ"الخونة ومخططاتهم"، ومواقع التواصل التي سيغلقها لو كان رئيس جمهورية.