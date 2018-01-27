لأول مرة.. ميلانيا ترامب تخرج عن صمتها للرد على فضائح زوجها

فيديو أرشيفي: ميلانيا ترامب "تغفر" لزوجها خطاياه



رام الله - دنيا الوطنبعد الأنباء التي تحدثت عن علاقات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الغرامية، خرجت زوجته ميلانيا، عن صمتها، وتحدثت لأول مرة عن هذا الموضوع الذي شغل الإعلام العالمي.وانتقدت ستيفاني غريشام المتحدثة باسم ميلانيا، ما وصفته بـ"قائمة التقارير السطحية والكاذبة"، وذلك بعدما نفت سفيرة الولايات المتحدة إلى الأمم المتحدة، نيكي هيلي، شائعات عن علاقتها الغرامية بالرئيس الأميركي.وكتبت غريشام، على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، أن "قائمة التقارير الفضائحية والسطحية والكاذبة حول السيدة ترامب في المنشورات والبرامج التلفزيونية الصفراء وصلت إلى المؤسسات الإعلامية الأساسية"، مشيرة إلى أن ميلانيا ترامب تركز على عائلتها ودورها كسيدة أولى، عوضاً عن "السيناريوهات غير الواقعية التي تُسوّق يومياً بتقارير زائفة".يشار إلى أن صحيفة (ديلي ميل) البريطانية قالت في وقت سابق إن ميلانيا قضت عدداً من الليالي في فندق في العاصمة واشنطن، في أعقاب تقارير حول علاقة زوجها باحدى ممثلات الأفلام الإباحية.في حين، كشفت صحيفة (وول ستريت جورنال) الأميركية عن تسوية عقدها محامي ترامب، مايكل كوهين، مع الممثلة الإباحية، قيمتها 130 ألف دولار أميركي، مقابل صمتها عن علاقتها بالرئيس الأميركي، في تشرين الأول عام 2016.