ادعيس: الأوقاف تنهي استئجار سكن حجاج المحافظات الشمالية بمكة والمدينة

ادعيس: الأوقاف تنهي استئجار سكن حجاج المحافظات الشمالية بمكة والمدينة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الشيخ يوسف ادعيس وزير الأوقاف والشؤون الدينية، أن الوزارة قد انتهت هذا العام من استئجار سكن حجاج فلسطين بالمحافظات الشمالية، في كلًا من مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وقال ادعيس: إن الوزارة ومن خلال اللجنة الوزارية التي تم تشكيلها هذا العام بقرار من مجلس الوزراء وضمت في عضويتها بالإضافة الى الأوقاف ممثلين عن وزارات المالية، واللوازم العامة والسياحة والاثار وديوان الرقابة المالية والإدارية.

واكد وزير الأوقاف، أنه بوشر هذا العام في إجراءات موسم الحج
مبكرا من اجل توفير الخدمة المميزة لحجاج بيت الله الحرام على كافة الصعد، وكذلك عمل باجراءات المسار الالكتروني السعودي والذي من المتوقع ان يبدا باستقبال معاملات حجاج هذا العام مع بداية شهر شعبان المقبل.

وأضاف: تم استئجار فنادق مصنفة وبمستوى خمسة نجوم وأربعة نجوم في كل من المدينة المنورة ومكة المكرمة، حيث انه في
المدينة المنورة قد تم استئجار فنادق تقع على بلاط الحرم المكي ولا تبعد اكثر من 300 متر  وبمستوى خمس وأربع نجوم مع وجبة إفطار يومية طوال إقامة الحجاج في المدينة المنورة، وفي مكة المكرمة فقد تم استئجار فنادق بمستوى اربع نجوم وثلاث نجوم وتبعد عن الحرم المكي ما بين 600 متر و900 متر
وتتوفر بها كافة الخدمات التي يحتاج اليها الحاج طوال فترة اقامته وسهولة التنقل منها من وإلى الحرم المكي الشريف.

وأوضح ادعيس، أن اللجنة قد بذلت جهدًا مميزًا من اجل
الحصول على فنادق في المواقع المميزة يتوفر حولها كافة الخدمات الضرورية في أماكن آمنة من حيث الطرق المؤدية إلى المسجد الحرام.

وبخصوص المحافظات الجنوبية، أكد ادعيس انه سيتم خلال الفترة القريبة القادمة العمل على انهاء استئجار سكن الحجاج أيضا لهم  من خلال لجنة لجنة سيتم تشكيلها لهذا الخصوص .

وتوجه ادعيس، بالشكر الى الرئيس محمود عباس على توجيهاته الداعمة للحكومة من اجل التسهيل على حجاج بيت الله الحرام وكذلك الى الدكتور رامي الحمد الله رئيس مجلس الوزراء الذي اعطى تعليماته وموافقته للجنة على الاستئجار المباشر راحة للحجاج وتوفير الخدمة الأفضل.

أخبار ذات صلة

المخابرات العامة تفك لغز سطو مسلح حدث بنابلس قبل عام

المخابرات العامة تفك لغز سطو مسلح حدث بنابلس قبل عام

بالأرقام: 80% من سكان غزة يعتمدون على المساعدات الدولية و45% عاطلين عن العمل

بالأرقام: 80% من سكان غزة يعتمدون على المساعدات الدولية و45% عاطلين عن العمل

زريق: رجال الأعمال الفلسطينيون يطالبون بإزاحة الاحتلال الإسرائيلي وليس الرئيس

زريق: رجال الأعمال الفلسطينيون يطالبون بإزاحة الاحتلال الإسرائيلي وليس الرئيس

الاحتلال يعيق تحركات المواطنين على حاجز عسكري جنوب غرب جنين

الاحتلال يعيق تحركات المواطنين على حاجز عسكري جنوب غرب جنين

الجيش الإسرائيلي يزعم: ضبط أسلحة في الخليل وبيت لحم

الجيش الإسرائيلي يزعم: ضبط أسلحة في الخليل وبيت لحم

البردويل: نرحب بزيارة وفد &#34;فتح&#34; لقطاع غزة

البردويل: نرحب بزيارة وفد "فتح" لقطاع غزة

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

المخابرات العامة تفك لغز سطو مسلح حدث بنابلس قبل عام

المخابرات العامة تفك لغز سطو مسلح حدث بنابلس قبل عام

زريق: رجال الأعمال الفلسطينيون يطالبون بإزاحة الاحتلال الإسرائيلي وليس الرئيس

زريق: رجال الأعمال الفلسطينيون يطالبون بإزاحة الاحتلال الإسرائيلي وليس الرئيس

الاحتلال يعيق تحركات المواطنين على حاجز عسكري جنوب غرب جنين

الاحتلال يعيق تحركات المواطنين على حاجز عسكري جنوب غرب جنين

الجيش الإسرائيلي يزعم: ضبط أسلحة في الخليل وبيت لحم

الجيش الإسرائيلي يزعم: ضبط أسلحة في الخليل وبيت لحم

عربي

كاتب روسي: &#34;العليا للمفاوضات السورية&#34; ستُضيّع فرصة بمقاطعتها (سوتشي)

كاتب روسي: "العليا للمفاوضات السورية" ستُضيّع فرصة بمقاطعتها (سوتشي)

الأمن السعودي يقبض على خلية مسلحة تابعة لتنظيم الدولة

الأمن السعودي يقبض على خلية مسلحة تابعة لتنظيم الدولة

صور: مجهولون يعتدون على &#34;هشام جنينة&#34;

صور: مجهولون يعتدون على "هشام جنينة"

مصرع عناصر من تنظيم القاعدة في غارة نفذتها أمريكا باليمن

مصرع عناصر من تنظيم القاعدة في غارة نفذتها أمريكا باليمن

منوعات

غادة عبد الرازق تؤكد الشائعات وتبارك الزواج لشيرين

غادة عبد الرازق تؤكد الشائعات وتبارك الزواج لشيرين

ميمي جمال تثير التساؤلات بعد هذه الصورة المُريبة

ميمي جمال تثير التساؤلات بعد هذه الصورة المُريبة

هذه الطفلة أصبحت نجمة خليجية في غاية الجمال

هذه الطفلة أصبحت نجمة خليجية في غاية الجمال

مشهد مُروع .. لحظة قتل ملكة جمال جواتيمالا السابقة

مشهد مُروع .. لحظة قتل ملكة جمال جواتيمالا السابقة