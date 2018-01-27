ادعيس: الأوقاف تنهي استئجار سكن حجاج المحافظات الشمالية بمكة والمدينة

رام الله - دنيا الوطن

أعلن الشيخ يوسف ادعيس وزير الأوقاف والشؤون الدينية، أن الوزارة قد انتهت هذا العام من استئجار سكن حجاج فلسطين بالمحافظات الشمالية، في كلًا من مكة المكرمة والمدينة المنورة.



وقال ادعيس: إن الوزارة ومن خلال اللجنة الوزارية التي تم تشكيلها هذا العام بقرار من مجلس الوزراء وضمت في عضويتها بالإضافة الى الأوقاف ممثلين عن وزارات المالية، واللوازم العامة والسياحة والاثار وديوان الرقابة المالية والإدارية.



واكد وزير الأوقاف، أنه بوشر هذا العام في إجراءات موسم الحج

مبكرا من اجل توفير الخدمة المميزة لحجاج بيت الله الحرام على كافة الصعد، وكذلك عمل باجراءات المسار الالكتروني السعودي والذي من المتوقع ان يبدا باستقبال معاملات حجاج هذا العام مع بداية شهر شعبان المقبل.



وأضاف: تم استئجار فنادق مصنفة وبمستوى خمسة نجوم وأربعة نجوم في كل من المدينة المنورة ومكة المكرمة، حيث انه في

المدينة المنورة قد تم استئجار فنادق تقع على بلاط الحرم المكي ولا تبعد اكثر من 300 متر وبمستوى خمس وأربع نجوم مع وجبة إفطار يومية طوال إقامة الحجاج في المدينة المنورة، وفي مكة المكرمة فقد تم استئجار فنادق بمستوى اربع نجوم وثلاث نجوم وتبعد عن الحرم المكي ما بين 600 متر و900 متر

وتتوفر بها كافة الخدمات التي يحتاج اليها الحاج طوال فترة اقامته وسهولة التنقل منها من وإلى الحرم المكي الشريف.



وأوضح ادعيس، أن اللجنة قد بذلت جهدًا مميزًا من اجل

الحصول على فنادق في المواقع المميزة يتوفر حولها كافة الخدمات الضرورية في أماكن آمنة من حيث الطرق المؤدية إلى المسجد الحرام.



وبخصوص المحافظات الجنوبية، أكد ادعيس انه سيتم خلال الفترة القريبة القادمة العمل على انهاء استئجار سكن الحجاج أيضا لهم من خلال لجنة لجنة سيتم تشكيلها لهذا الخصوص .



وتوجه ادعيس، بالشكر الى الرئيس محمود عباس على توجيهاته الداعمة للحكومة من اجل التسهيل على حجاج بيت الله الحرام وكذلك الى الدكتور رامي الحمد الله رئيس مجلس الوزراء الذي اعطى تعليماته وموافقته للجنة على الاستئجار المباشر راحة للحجاج وتوفير الخدمة الأفضل.