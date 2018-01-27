صور: مجهولون يعتدون على "هشام جنينة"

صور: مجهولون يعتدون على "هشام جنينة"
هشام جنينة
رام الله - دنيا الوطن
نشر موقع (المصريون) صورًا لواقعة الاعتداء على المستشار هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي المصري للمحاسبات، أثناء توجهه لحضور جلسة الطعن على عزله من منصبه.  

وأفاد الموقع بأن مجهولين، يستقلون سيارتين بدون لوحات، اعتدوا على المستشار جنينة، "أحد معاوني المرشح للانتخابات الرئاسية المصرية سامي عنان"، في التجمع الأول، وذلك باعتراض سيارته أثناء توجهه إلى محكمة القضاء الإداري، لتقديم الطعن على استبعاده من رئاسة الجهاز المركزي للمحاسبات.

وقام المسلحون بإنزال جنينة عنوة من سيارته، واعتدوا عليه بالأسلحة البيضاء في محاولة لقتله، لكن تصادف مرور عدد من الأهالي الذين تصدوا للمهاجمين، وأجبروهم على الفرار، وتم نقل المستشار جنينة إلى المستشفى؛ لإنقاذه حسب إفادة أسرته.


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